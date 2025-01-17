今天 Equalizer on Sonic (EQUAL) 的價格

今天 Equalizer on Sonic (EQUAL) 的實時價格爲 4.44 USD。目前其市值爲 $ 4.33M USD。EQUAL 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Equalizer on Sonic 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 307.86K USD

- Equalizer on Sonic 當天價格變化爲 -11.59%

- 其循環供應量爲 973.58K USD

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