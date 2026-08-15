Ember Earn 今日價格

Ember Earn (EEARN) 今日實時價格為 $ 1.03，過去 24 小時內變化了 0.05%。目前 EEARN 兌 USD 的匯率為 $ 1.03 每 EEARN。

Ember Earn 目前市值在 $ 1,287,820 排名第 #-，流通供應量為 1.25M EEARN。過去 24 小時內，EEARN 的交易價格在 $ 1.028（低點）和 $ 1.035（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.036，而歷史最低價為 $ 0.998919。

短期表現方面，EEARN 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.20%。過去一天，總交易量達到 $ 1.45。

Ember Earn（EEARN）市場資訊

市值 $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M 成交量（24H） $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 完全稀釋市值 $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M 流通量 1.25M 1.25M 1.25M 總供應量 1,250,000.0 1,250,000.0 1,250,000.0

Ember Earn 的目前市值為 $ 1.29M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.45。EEARN 的流通量為 1.25M，總供應量是 1250000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.29M。