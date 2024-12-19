Ekubo Protocol 價格 (EKUBO)
今天 Ekubo Protocol (EKUBO) 的實時價格爲 3.34 USD。目前其市值爲 $ 33.41M USD。EKUBO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ekubo Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.25M USD
- Ekubo Protocol 當天價格變化爲 -2.79%
- 其循環供應量爲 10.00M USD
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今天內，Ekubo Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.096001541548862。
在過去30天內，Ekubo Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5645575280。
在過去60天內，Ekubo Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.7542515000。
在過去90天內，Ekubo Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.240556161391551。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.096001541548862
|-2.79%
|30天
|$ +0.5645575280
|+16.90%
|60天
|$ +1.7542515000
|+52.52%
|90天
|$ +1.240556161391551
|+59.09%
Ekubo Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.22%
-2.79%
-9.38%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Governs the most advanced and #1 AMM by TVL on Starknet, Ekubo
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|1 EKUBO 兌換 AUD
A$5.344
|1 EKUBO 兌換 GBP
￡2.6386
|1 EKUBO 兌換 EUR
€3.2064
|1 EKUBO 兌換 USD
$3.34
|1 EKUBO 兌換 MYR
RM15.03
|1 EKUBO 兌換 TRY
₺117.067
|1 EKUBO 兌換 JPY
¥524.1462
|1 EKUBO 兌換 RUB
₽345.69
|1 EKUBO 兌換 INR
₹284.3008
|1 EKUBO 兌換 IDR
Rp54,754.0896
|1 EKUBO 兌換 PHP
₱197.227
|1 EKUBO 兌換 EGP
￡E.170.0394
|1 EKUBO 兌換 BRL
R$21.042
|1 EKUBO 兌換 CAD
C$4.7762
|1 EKUBO 兌換 BDT
৳399.13
|1 EKUBO 兌換 NGN
₦5,194.368
|1 EKUBO 兌換 UAH
₴140.1798
|1 EKUBO 兌換 VES
Bs167
|1 EKUBO 兌換 PKR
Rs929.3216
|1 EKUBO 兌換 KZT
₸1,745.9182
|1 EKUBO 兌換 THB
฿115.23
|1 EKUBO 兌換 TWD
NT$108.9842
|1 EKUBO 兌換 CHF
Fr2.9726
|1 EKUBO 兌換 HKD
HK$25.9518
|1 EKUBO 兌換 MAD
.د.م33.3332