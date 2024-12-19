Ekubo Protocol 圖標

Ekubo Protocol 價格 (EKUBO)

USD

Ekubo Protocol (EKUBO) 實時價格圖表

$3.34
$3.34$3.34
-2.60%(1D)

今天 Ekubo Protocol (EKUBO) 的價格

今天 Ekubo Protocol (EKUBO) 的實時價格爲 3.34 USD。目前其市值爲 $ 33.41M USD。EKUBO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ekubo Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.25M USD
- Ekubo Protocol 當天價格變化爲 -2.79%
- 其循環供應量爲 10.00M USD

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Ekubo Protocol (EKUBO) 價格表現 USD

今天內，Ekubo Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.096001541548862
在過去30天內，Ekubo Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5645575280
在過去60天內，Ekubo Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.7542515000
在過去90天內，Ekubo Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.240556161391551

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.096001541548862-2.79%
30天$ +0.5645575280+16.90%
60天$ +1.7542515000+52.52%
90天$ +1.240556161391551+59.09%

Ekubo Protocol (EKUBO) 價格分析

Ekubo Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3.31
$ 3.31$ 3.31

$ 3.55
$ 3.55$ 3.55

$ 4.02
$ 4.02$ 4.02

+0.22%

-2.79%

-9.38%

Ekubo Protocol (EKUBO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 33.41M
$ 33.41M$ 33.41M

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

10.00M
10.00M 10.00M

什麼是Ekubo Protocol (EKUBO)

Governs the most advanced and #1 AMM by TVL on Starknet, Ekubo

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Ekubo Protocol (EKUBO) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Ekubo Protocol (EKUBO) 的其他問題

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EKUBO 兌換爲當地貨幣

1 EKUBO 兌換 AUD
A$5.344
1 EKUBO 兌換 GBP
2.6386
1 EKUBO 兌換 EUR
3.2064
1 EKUBO 兌換 USD
$3.34
1 EKUBO 兌換 MYR
RM15.03
1 EKUBO 兌換 TRY
117.067
1 EKUBO 兌換 JPY
¥524.1462
1 EKUBO 兌換 RUB
345.69
1 EKUBO 兌換 INR
284.3008
1 EKUBO 兌換 IDR
Rp54,754.0896
1 EKUBO 兌換 PHP
197.227
1 EKUBO 兌換 EGP
￡E.170.0394
1 EKUBO 兌換 BRL
R$21.042
1 EKUBO 兌換 CAD
C$4.7762
1 EKUBO 兌換 BDT
399.13
1 EKUBO 兌換 NGN
5,194.368
1 EKUBO 兌換 UAH
140.1798
1 EKUBO 兌換 VES
Bs167
1 EKUBO 兌換 PKR
Rs929.3216
1 EKUBO 兌換 KZT
1,745.9182
1 EKUBO 兌換 THB
฿115.23
1 EKUBO 兌換 TWD
NT$108.9842
1 EKUBO 兌換 CHF
Fr2.9726
1 EKUBO 兌換 HKD
HK$25.9518
1 EKUBO 兌換 MAD
.د.م33.3332