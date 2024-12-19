Effect AI 圖標

Effect AI 價格 (EFX)

USD

Effect AI (EFX) 實時價格圖表

$0.02501617
$0.02501617$0.02501617
-6.20%(1D)

今天 Effect AI (EFX) 的價格

今天 Effect AI (EFX) 的實時價格爲 0.02502026 USD。目前其市值爲 $ 5.23M USD。EFX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Effect AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 60.64K USD
- Effect AI 當天價格變化爲 -5.86%
- 其循環供應量爲 206.67M USD

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Effect AI (EFX) 價格表現 USD

今天內，Effect AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00155909099950714
在過去30天內，Effect AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0515930621
在過去60天內，Effect AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0358865414
在過去90天內，Effect AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.016583151570558134

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00155909099950714-5.86%
30天$ +0.0515930621+206.21%
60天$ +0.0358865414+143.43%
90天$ +0.016583151570558134+196.55%

Effect AI (EFX) 價格分析

Effect AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0244574
$ 0.0244574$ 0.0244574

$ 0.02828835
$ 0.02828835$ 0.02828835

$ 0.178357
$ 0.178357$ 0.178357

+1.95%

-5.86%

-33.59%

Effect AI (EFX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 5.23M
$ 5.23M$ 5.23M

$ 60.64K
$ 60.64K$ 60.64K

206.67M
206.67M 206.67M

什麼是Effect AI (EFX)

The first Blockchain-based framework for the Future-of-Work

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Effect AI (EFX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Effect AI (EFX) 的其他問題

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EFX 兌換爲當地貨幣

1 EFX 兌換 AUD
A$0.040032416
1 EFX 兌換 GBP
0.0197660054
1 EFX 兌換 EUR
0.0240194496
1 EFX 兌換 USD
$0.02502026
1 EFX 兌換 MYR
RM0.11259117
1 EFX 兌換 TRY
0.876960113
1 EFX 兌換 JPY
¥3.9264294018
1 EFX 兌換 RUB
2.58959691
1 EFX 兌換 INR
2.1297245312
1 EFX 兌換 IDR
Rp410.1681310944
1 EFX 兌換 PHP
1.477446353
1 EFX 兌換 EGP
￡E.1.2737814366
1 EFX 兌換 BRL
R$0.157627638
1 EFX 兌換 CAD
C$0.0357789718
1 EFX 兌換 BDT
2.98992107
1 EFX 兌換 NGN
38.911508352
1 EFX 兌換 UAH
1.0501003122
1 EFX 兌換 VES
Bs1.251013
1 EFX 兌換 PKR
Rs6.9616371424
1 EFX 兌換 KZT
13.0788405098
1 EFX 兌換 THB
฿0.86319897
1 EFX 兌換 TWD
NT$0.8164110838
1 EFX 兌換 CHF
Fr0.0222680314
1 EFX 兌換 HKD
HK$0.1944074202
1 EFX 兌換 MAD
.د.م0.2497021948