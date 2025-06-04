Edge Matrix Computing 價格 (EMC)
今天 Edge Matrix Computing (EMC) 的實時價格爲 0.00763692 USD。目前其市值爲 $ 1.73M USD。EMC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Edge Matrix Computing 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Edge Matrix Computing 當天價格變化爲 -0.79%
- 其循環供應量爲 225.94M USD
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今天內，Edge Matrix Computing 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Edge Matrix Computing 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014561162。
在過去60天內，Edge Matrix Computing 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0024775756。
在過去90天內，Edge Matrix Computing 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001210869342071252。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.79%
|30天
|$ -0.0014561162
|-19.06%
|60天
|$ -0.0024775756
|-32.44%
|90天
|$ -0.001210869342071252
|-13.68%
Edge Matrix Computing 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.19%
-0.79%
-23.87%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 EMC 兌換 VND
₫200.9655498
|1 EMC 兌換 AUD
A$0.0117608568
|1 EMC 兌換 GBP
￡0.0055749516
|1 EMC 兌換 EUR
€0.0066441204
|1 EMC 兌換 USD
$0.00763692
|1 EMC 兌換 MYR
RM0.0323805408
|1 EMC 兌換 TRY
₺0.2988326796
|1 EMC 兌換 JPY
¥1.0988000496
|1 EMC 兌換 RUB
₽0.6030875724
|1 EMC 兌換 INR
₹0.6545604132
|1 EMC 兌換 IDR
Rp125.1953898048
|1 EMC 兌換 KRW
₩10.5191699772
|1 EMC 兌換 PHP
₱0.425376444
|1 EMC 兌換 EGP
￡E.0.3793258164
|1 EMC 兌換 BRL
R$0.0429958596
|1 EMC 兌換 CAD
C$0.0104625804
|1 EMC 兌換 BDT
৳0.9335371008
|1 EMC 兌換 NGN
₦12.0836694084
|1 EMC 兌換 UAH
₴0.317314026
|1 EMC 兌換 VES
Bs0.73314432
|1 EMC 兌換 PKR
Rs2.1481892268
|1 EMC 兌換 KZT
₸3.9123177468
|1 EMC 兌換 THB
฿0.2491926996
|1 EMC 兌換 TWD
NT$0.2291076
|1 EMC 兌換 AED
د.إ0.0280274964
|1 EMC 兌換 CHF
Fr0.0062622744
|1 EMC 兌換 HKD
HK$0.0598734528
|1 EMC 兌換 MAD
.د.م0.0701832948
|1 EMC 兌換 MXN
$0.1470870792