EARNFI 今日價格

EARNFI (EARNFI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 10.60%。目前 EARNFI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 EARNFI。

EARNFI 目前市值在 $ 31,489 排名第 #-，流通供應量為 946.41M EARNFI。過去 24 小時內，EARNFI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，EARNFI 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -16.95%。過去一天，總交易量達到 --。

EARNFI（EARNFI）市場資訊

市值 $ 31.49K$ 31.49K $ 31.49K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 31.49K$ 31.49K $ 31.49K 流通量 946.41M 946.41M 946.41M 總供應量 975,985,582.398684 975,985,582.398684 975,985,582.398684

EARNFI 的目前市值為 $ 31.49K, 它過去 24 小時的交易量為 --。EARNFI 的流通量為 946.41M，總供應量是 975985582.398684，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 31.49K。