earnAUSD 今日價格

earnAUSD (EARNAUSD) 今日實時價格為 $ 1.01，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 EARNAUSD 兌 USD 的匯率為 $ 1.01 每 EARNAUSD。

earnAUSD 目前市值在 $ 21,322,245 排名第 #-，流通供應量為 21.10M EARNAUSD。過去 24 小時內，EARNAUSD 的交易價格在 $ 1.001（低點）和 $ 1.011（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 11.25，而歷史最低價為 $ 0.947866。

短期表現方面，EARNAUSD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.04%。過去一天，總交易量達到 $ 3.08K。

earnAUSD（EARNAUSD）市場資訊

市值 $ 21.32M$ 21.32M $ 21.32M 成交量（24H） $ 3.08K$ 3.08K $ 3.08K 完全稀釋市值 $ 21.32M$ 21.32M $ 21.32M 流通量 21.10M 21.10M 21.10M 總供應量 21,102,099.535106 21,102,099.535106 21,102,099.535106

earnAUSD 的目前市值為 $ 21.32M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.08K。EARNAUSD 的流通量為 21.10M，總供應量是 21102099.535106，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.32M。