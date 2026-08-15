Dobermann 今日價格

Dobermann (DOBERMANN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 29.52%。目前 DOBERMANN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DOBERMANN。

Dobermann 目前市值在 $ 232,474 排名第 #-，流通供應量為 999.90M DOBERMANN。過去 24 小時內，DOBERMANN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DOBERMANN 在過去一小時內波動了 +0.20%，過去7 天內波動了 +9.74%。過去一天，總交易量達到 $ 7.36K。

Dobermann（DOBERMANN）市場資訊

市值 $ 232.47K$ 232.47K $ 232.47K 成交量（24H） $ 7.36K$ 7.36K $ 7.36K 完全稀釋市值 $ 232.47K$ 232.47K $ 232.47K 流通量 999.90M 999.90M 999.90M 總供應量 999,904,831.6733689 999,904,831.6733689 999,904,831.6733689

Dobermann 的目前市值為 $ 232.47K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.36K。DOBERMANN 的流通量為 999.90M，總供應量是 999904831.6733689，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 232.47K。