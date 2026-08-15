Dobermann 價格 (DOBERMANN)
Dobermann (DOBERMANN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 29.52%。目前 DOBERMANN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DOBERMANN。
Dobermann 目前市值在 $ 232,474 排名第 #-，流通供應量為 999.90M DOBERMANN。過去 24 小時內，DOBERMANN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。
短期表現方面，DOBERMANN 在過去一小時內波動了 +0.20%，過去7 天內波動了 +9.74%。過去一天，總交易量達到 $ 7.36K。
Dobermann 的目前市值為 $ 232.47K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.36K。DOBERMANN 的流通量為 999.90M，總供應量是 999904831.6733689，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 232.47K。
+0.20%
+29.52%
+9.74%
+9.74%
今天內，Dobermann 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去30天內，Dobermann 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去60天內，Dobermann 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去90天內，Dobermann 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+29.52%
|30天
|$ 0
|-27.53%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
在 2040 年，Dobermann 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
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Dobermann 的即時價格是多少？
目前的估值為 NT$，過去 24 小時內的價格變動為 29.51%。
市場情緒如何影響 DOBERMANN？
情緒受宏觀經濟狀況、行業新聞以及 -- 生態系統內各種發展所塑造。正面情緒通常與交易量增加及短期價格上漲相關。
Dobermann 的市值和全球排名是多少？
以 NT$7299003.72885710400000 的市值計算，Dobermann 排名第 #4518，凸顯了其在更廣泛市場中的影響力與規模。
近期的交易活動如何？
DOBERMANN 在過去 24 小時內的交易量達到了 NT$--，顯示出全球交易者積極參與的程度。
DOBERMANN 今日的波動率如何？
該代幣的波動率為 --%，有助交易者判斷市場是處於穩定狀態還是快速波動。
今日的 24 小時交易區間是多少？
價格在 NT$ 至 NT$ 之間波動，顯示了當日的價格強勢。
哪些長期因素會影響 Dobermann？
這些因素包括流通供應量（999904831.6733689 個代幣）、Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme 內的採用趨勢，以及 -- 網路的整體吸引力。
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
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