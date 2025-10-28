DiviSwap（DSWAP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.130763 24H最高價 $ 0.136896 歷史最高 $ 0.189789 最低價 $ 0.083572 漲跌幅（1H） +0.55% 漲跌幅（1D） -2.15% 漲跌幅（7D） -3.47%

DiviSwap（DSWAP）目前實時價格為 $0.131924。過去 24 小時內，DSWAP 的交易價格在 $ 0.130763 至 $ 0.136896 之間波動，市場活躍度顯著。DSWAP 的歷史最高價為 $ 0.189789，歷史最低價為 $ 0.083572。

從短期表現來看，DSWAP 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.55%，過去 24 小時內變動為 -2.15%，過去 7 天內累計變動為 -3.47%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

DiviSwap（DSWAP）市場資訊

市值 $ 30.74K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 80.58K 流通量 233.47K 總供應量 612,059.0

DiviSwap 的目前市值為 $ 30.74K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DSWAP 的流通量為 233.47K，總供應量是 612059.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 80.58K。