DexTools 圖標

DexTools 價格 (DEXT)

USD

DexTools (DEXT) 實時價格圖表

$0.410407
$0.410407$0.410407
-1.20%(1D)

今天 DexTools (DEXT) 的價格

今天 DexTools (DEXT) 的實時價格爲 0.410412 USD。目前其市值爲 $ 32.20M USD。DEXT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DexTools 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 231.62K USD
- DexTools 當天價格變化爲 -1.26%
- 其循環供應量爲 78.48M USD

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DexTools (DEXT) 價格表現 USD

今天內，DexTools 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0052477312860819
在過去30天內，DexTools 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0977765138
在過去60天內，DexTools 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1453955921
在過去90天內，DexTools 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0851549056483187

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0052477312860819-1.26%
30天$ -0.0977765138-23.82%
60天$ -0.1453955921-35.42%
90天$ -0.0851549056483187-17.18%

DexTools (DEXT) 價格分析

DexTools 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.402002
$ 0.402002$ 0.402002

$ 0.437818
$ 0.437818$ 0.437818

$ 1.067
$ 1.067$ 1.067

-0.36%

-1.26%

-12.08%

DexTools (DEXT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 32.20M
$ 32.20M$ 32.20M

$ 231.62K
$ 231.62K$ 231.62K

78.48M
78.48M 78.48M

什麼是DexTools (DEXT)

DexTools is a trading assistant focused on Decentraliced exchanges.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

DexTools (DEXT) 資源

官網

大家還在問：關於 DexTools (DEXT) 的其他問題

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DEXT 兌換爲當地貨幣

1 DEXT 兌換 AUD
A$0.65255508
1 DEXT 兌換 GBP
0.32422548
1 DEXT 兌換 EUR
0.39399552
1 DEXT 兌換 USD
$0.410412
1 DEXT 兌換 MYR
RM1.846854
1 DEXT 兌換 TRY
14.39314884
1 DEXT 兌換 JPY
¥64.40595516
1 DEXT 兌換 RUB
42.44070492
1 DEXT 兌換 INR
34.93426944
1 DEXT 兌換 IDR
Rp6,728.06449728
1 DEXT 兌換 PHP
24.2348286
1 DEXT 兌換 EGP
￡E.20.90228316
1 DEXT 兌換 BRL
R$2.58969972
1 DEXT 兌換 CAD
C$0.58688916
1 DEXT 兌換 BDT
49.044234
1 DEXT 兌換 NGN
638.2727424
1 DEXT 兌換 UAH
17.22499164
1 DEXT 兌換 VES
Bs20.5206
1 DEXT 兌換 PKR
Rs114.19303488
1 DEXT 兌換 KZT
214.53466476
1 DEXT 兌換 THB
฿14.15100576
1 DEXT 兌換 TWD
NT$13.39174356
1 DEXT 兌換 CHF
Fr0.36526668
1 DEXT 兌換 HKD
HK$3.18890124
1 DEXT 兌換 MAD
.د.م4.09591176