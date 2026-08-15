DeCoin Flow 今日價格

DeCoin Flow (DCF) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.42%。目前 DCF 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DCF。

DeCoin Flow 目前市值在 $ 120,885 排名第 #-，流通供應量為 161.00M DCF。過去 24 小時內，DCF 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02308975，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DCF 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -16.03%。過去一天，總交易量達到 $ 8.91K。

DeCoin Flow（DCF）市場資訊

市值 $ 120.89K$ 120.89K $ 120.89K 成交量（24H） $ 8.91K$ 8.91K $ 8.91K 完全稀釋市值 $ 251.58K$ 251.58K $ 251.58K 流通量 161.00M 161.00M 161.00M 總供應量 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

DeCoin Flow 的目前市值為 $ 120.89K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 8.91K。DCF 的流通量為 161.00M，總供應量是 2000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 251.58K。