DeBox 圖標

DeBox 價格 (BOX)

USD

DeBox (BOX) 實時價格圖表

$0.00746816
$0.00746816$0.00746816
+12.00%(1D)

今天 DeBox (BOX) 的價格

今天 DeBox (BOX) 的實時價格爲 0.00753695 USD。目前其市值爲 $ 1.88M USD。BOX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DeBox 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- DeBox 當天價格變化爲 +13.11%
- 其循環供應量爲 248.74M USD

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DeBox (BOX) 價格表現 USD

今天內，DeBox 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00087364
在過去30天內，DeBox 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0011473574
在過去60天內，DeBox 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0035471290
在過去90天內，DeBox 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.006771914839238792

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00087364+13.11%
30天$ +0.0011473574+15.22%
60天$ -0.0035471290-47.06%
90天$ -0.006771914839238792-47.32%

DeBox (BOX) 價格分析

DeBox 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00662615
$ 0.00662615$ 0.00662615

$ 0.00766883
$ 0.00766883$ 0.00766883

$ 0.122695
$ 0.122695$ 0.122695

-1.71%

+13.11%

+3.50%

DeBox (BOX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

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248.74M
248.74M 248.74M

什麼是DeBox (BOX)

We are glad to introduce the $BOX, the core part of the DeBox ecosystem with multiple use cases.

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DeBox (BOX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 DeBox (BOX) 的其他問題

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BOX 兌換爲當地貨幣

1 BOX 兌換 VND
193.25493495
1 BOX 兌換 AUD
A$0.0119837505
1 BOX 兌換 GBP
0.005728082
1 BOX 兌換 EUR
0.006632516
1 BOX 兌換 USD
$0.00753695
1 BOX 兌換 MYR
RM0.033313319
1 BOX 兌換 TRY
0.285801144
1 BOX 兌換 JPY
¥1.0816276945
1 BOX 兌換 RUB
0.626923501
1 BOX 兌換 INR
0.647876222
1 BOX 兌換 IDR
Rp125.615783087
1 BOX 兌換 KRW
10.7058606275
1 BOX 兌換 PHP
0.430962801
1 BOX 兌換 EGP
￡E.0.386494796
1 BOX 兌換 BRL
R$0.044166527
1 BOX 兌換 CAD
C$0.010400991
1 BOX 兌換 BDT
0.9138551875
1 BOX 兌換 NGN
11.982393849
1 BOX 兌換 UAH
0.3113514045
1 BOX 兌換 VES
Bs0.53512345
1 BOX 兌換 PKR
Rs2.1087632405
1 BOX 兌換 KZT
3.886955854
1 BOX 兌換 THB
฿0.2522617165
1 BOX 兌換 TWD
NT$0.2439710715
1 BOX 兌換 AED
د.إ0.0276606065
1 BOX 兌換 CHF
Fr0.0061049295
1 BOX 兌換 HKD
HK$0.0584113625
1 BOX 兌換 MAD
.د.م0.069942896
1 BOX 兌換 MXN
$0.153000085