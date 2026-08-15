DappRadar 今日價格

DappRadar (RADAR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.39%。目前 RADAR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RADAR。

DappRadar 目前市值在 $ 809,423 排名第 #-，流通供應量為 2.99B RADAR。過去 24 小時內，RADAR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.057067，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RADAR 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -1.65%。過去一天，總交易量達到 $ 18.79。

DappRadar（RADAR）市場資訊

市值 $ 809.42K$ 809.42K $ 809.42K 成交量（24H） $ 18.79$ 18.79 $ 18.79 完全稀釋市值 $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M 流通量 2.99B 2.99B 2.99B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

DappRadar 的目前市值為 $ 809.42K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 18.79。RADAR 的流通量為 2.99B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.71M。