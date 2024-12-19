cWBTC 價格 (CWBTC)
今天 cWBTC (CWBTC) 的實時價格爲 2,053.93 USD。目前其市值爲 $ 363.53M USD。CWBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
cWBTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- cWBTC 當天價格變化爲 -2.27%
- 其循環供應量爲 176.99K USD
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今天內，cWBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -47.921469017131。
在過去30天內，cWBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +237.3213418500。
在過去60天內，cWBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,017.3891675540。
在過去90天內，cWBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +780.079311434972。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -47.921469017131
|-2.27%
|30天
|$ +237.3213418500
|+11.55%
|60天
|$ +1,017.3891675540
|+49.53%
|90天
|$ +780.079311434972
|+61.24%
cWBTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.50%
-2.27%
+1.72%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 CWBTC 兌換 AUD
A$3,286.288
|1 CWBTC 兌換 GBP
￡1,622.6047
|1 CWBTC 兌換 EUR
€1,971.7728
|1 CWBTC 兌換 USD
$2,053.93
|1 CWBTC 兌換 MYR
RM9,242.685
|1 CWBTC 兌換 TRY
₺72,031.3251
|1 CWBTC 兌換 JPY
¥322,384.8528
|1 CWBTC 兌換 RUB
₽212,376.362
|1 CWBTC 兌換 INR
₹174,851.0609
|1 CWBTC 兌換 IDR
Rp33,670,978.2192
|1 CWBTC 兌換 PHP
₱121,284.5665
|1 CWBTC 兌換 EGP
￡E.104,565.5763
|1 CWBTC 兌換 BRL
R$12,960.2983
|1 CWBTC 兌換 CAD
C$2,937.1199
|1 CWBTC 兌換 BDT
৳245,444.635
|1 CWBTC 兌換 NGN
₦3,194,271.936
|1 CWBTC 兌換 UAH
₴86,203.4421
|1 CWBTC 兌換 VES
Bs102,696.5
|1 CWBTC 兌換 PKR
Rs571,485.4832
|1 CWBTC 兌換 KZT
₸1,073,650.8289
|1 CWBTC 兌換 THB
฿70,819.5064
|1 CWBTC 兌換 TWD
NT$67,040.2752
|1 CWBTC 兌換 CHF
Fr1,827.9977
|1 CWBTC 兌換 HKD
HK$15,959.0361
|1 CWBTC 兌換 MAD
.د.م20,498.2214