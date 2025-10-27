Cryowar（CWAR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00132249 $ 0.00132249 $ 0.00132249 24H最低價 $ 0.00139662 $ 0.00139662 $ 0.00139662 24H最高價 24H最低價 $ 0.00132249$ 0.00132249 $ 0.00132249 24H最高價 $ 0.00139662$ 0.00139662 $ 0.00139662 歷史最高 $ 6.29$ 6.29 $ 6.29 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.03% 漲跌幅（1D） -0.22% 漲跌幅（7D） +1.06% 漲跌幅（7D） +1.06%

Cryowar（CWAR）目前實時價格為 $0.00139344。過去 24 小時內，CWAR 的交易價格在 $ 0.00132249 至 $ 0.00139662 之間波動，市場活躍度顯著。CWAR 的歷史最高價為 $ 6.29，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，CWAR 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.03%，過去 24 小時內變動為 -0.22%，過去 7 天內累計變動為 +1.06%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Cryowar（CWAR）市場資訊

市值 $ 419.66K$ 419.66K $ 419.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M 流通量 301.36M 301.36M 301.36M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cryowar 的目前市值為 $ 419.66K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CWAR 的流通量為 301.36M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.39M。