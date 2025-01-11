CryoDAO 圖標

CryoDAO 價格 (CRYO)

USD

CryoDAO (CRYO) 實時價格圖表

$4.55
$4.55$4.55
+1.00%(1D)

今天 CryoDAO (CRYO) 的價格

今天 CryoDAO (CRYO) 的實時價格爲 4.55 USD。目前其市值爲 $ 13.52M USD。CRYO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CryoDAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 42.41K USD
- CryoDAO 當天價格變化爲 +1.05%
- 其循環供應量爲 2.97M USD

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CryoDAO (CRYO) 價格表現 USD

今天內，CryoDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.04729737
在過去30天內，CryoDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.1417657200
在過去60天內，CryoDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +15.4372076950
在過去90天內，CryoDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.04729737+1.05%
30天$ +5.1417657200+113.01%
60天$ +15.4372076950+339.28%
90天$ 0--

CryoDAO (CRYO) 價格分析

CryoDAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 4.45
$ 4.45$ 4.45

$ 4.68
$ 4.68$ 4.68

$ 6.54
$ 6.54$ 6.54

-0.56%

+1.05%

-11.37%

CryoDAO (CRYO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 13.52M
$ 13.52M$ 13.52M

$ 42.41K
$ 42.41K$ 42.41K

2.97M
2.97M 2.97M

什麼是CryoDAO (CRYO)

CryoDAO is a decentralized collective funding high-impact research in the field of cryopreservation. CRYO is the governance token of CryoDAO.

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CryoDAO (CRYO) 資源

官網

大家還在問：關於 CryoDAO (CRYO) 的其他問題

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CRYO 兌換爲當地貨幣

1 CRYO 兌換 AUD
A$7.371
1 CRYO 兌換 GBP
3.6855
1 CRYO 兌換 EUR
4.4135
1 CRYO 兌換 USD
$4.55
1 CRYO 兌換 MYR
RM20.4295
1 CRYO 兌換 TRY
161.161
1 CRYO 兌換 JPY
¥717.3985
1 CRYO 兌換 RUB
462.4165
1 CRYO 兌換 INR
392.1645
1 CRYO 兌換 IDR
Rp74,590.152
1 CRYO 兌換 PHP
268.45
1 CRYO 兌換 EGP
￡E.229.9115
1 CRYO 兌換 BRL
R$27.846
1 CRYO 兌換 CAD
C$6.552
1 CRYO 兌換 BDT
555.009
1 CRYO 兌換 NGN
7,054.229
1 CRYO 兌換 UAH
192.374
1 CRYO 兌換 VES
Bs241.15
1 CRYO 兌換 PKR
Rs1,267.0385
1 CRYO 兌換 KZT
2,401.035
1 CRYO 兌換 THB
฿157.794
1 CRYO 兌換 TWD
NT$150.6505
1 CRYO 兌換 CHF
Fr4.1405
1 CRYO 兌換 HKD
HK$35.399
1 CRYO 兌換 MAD
.د.م45.682