crvUSD 圖標

crvUSD 價格 (CRVUSD)

USD

crvUSD (CRVUSD) 實時價格圖表

$0.996039
$0.996039$0.996039
-0.30%(1D)

今天 crvUSD (CRVUSD) 的價格

今天 crvUSD (CRVUSD) 的實時價格爲 0.996408 USD。目前其市值爲 $ 78.36M USD。CRVUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
crvUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 24.00M USD
- crvUSD 當天價格變化爲 -0.34%
- 其循環供應量爲 78.68M USD

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crvUSD (CRVUSD) 價格表現 USD

今天內，crvUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0034310229227
在過去30天內，crvUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0007488006
在過去60天內，crvUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0019216724
在過去90天內，crvUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012407428756372

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0034310229227-0.34%
30天$ +0.0007488006+0.08%
60天$ -0.0019216724-0.19%
90天$ -0.0012407428756372-0.12%

crvUSD (CRVUSD) 價格分析

crvUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.977681
$ 0.977681$ 0.977681

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

-0.06%

-0.34%

-0.09%

crvUSD (CRVUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 78.36M
$ 78.36M$ 78.36M

$ 24.00M
$ 24.00M$ 24.00M

78.68M
78.68M 78.68M

什麼是crvUSD (CRVUSD)

crvUSD is a collateralized-debt-position (CDP) stablecoin pegged to the US Dollar

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

crvUSD (CRVUSD) 資源

官網

大家還在問：關於 crvUSD (CRVUSD) 的其他問題

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CRVUSD 兌換爲當地貨幣

1 CRVUSD 兌換 AUD
A$1.5942528
1 CRVUSD 兌換 GBP
0.78716232
1 CRVUSD 兌換 EUR
0.95655168
1 CRVUSD 兌換 USD
$0.996408
1 CRVUSD 兌換 MYR
RM4.483836
1 CRVUSD 兌換 TRY
34.94402856
1 CRVUSD 兌換 JPY
¥156.44602008
1 CRVUSD 兌換 RUB
103.01862312
1 CRVUSD 兌換 INR
84.82421304
1 CRVUSD 兌換 IDR
Rp16,334.55476352
1 CRVUSD 兌換 PHP
58.8378924
1 CRVUSD 兌換 EGP
￡E.50.72713128
1 CRVUSD 兌換 BRL
R$6.28733448
1 CRVUSD 兌換 CAD
C$1.42486344
1 CRVUSD 兌換 BDT
119.070756
1 CRVUSD 兌換 NGN
1,549.6137216
1 CRVUSD 兌換 UAH
41.81924376
1 CRVUSD 兌換 VES
Bs49.8204
1 CRVUSD 兌換 PKR
Rs277.24056192
1 CRVUSD 兌換 KZT
520.85235384
1 CRVUSD 兌換 THB
฿34.35614784
1 CRVUSD 兌換 TWD
NT$32.52275712
1 CRVUSD 兌換 CHF
Fr0.88680312
1 CRVUSD 兌換 HKD
HK$7.74209016
1 CRVUSD 兌換 MAD
.د.م9.94415184