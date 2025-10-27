CODY（CODY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +1.80% 漲跌幅（1D） +34.85% 漲跌幅（7D） +19.69% 漲跌幅（7D） +19.69%

CODY（CODY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，CODY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CODY 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，CODY 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.80%，過去 24 小時內變動為 +34.85%，過去 7 天內累計變動為 +19.69%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CODY（CODY）市場資訊

市值 $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M 流通量 75.05B 75.05B 75.05B 總供應量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

CODY 的目前市值為 $ 1.38M, 它過去 24 小時的交易量為 --。CODY 的流通量為 75.05B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.83M。