Cobot 今日價格

Cobot (COBOT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.11%。目前 COBOT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 COBOT。

Cobot 目前市值在 $ 25,588 排名第 #-，流通供應量為 291.24M COBOT。過去 24 小時內，COBOT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00596208，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，COBOT 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -25.91%。過去一天，總交易量達到 --。

Cobot（COBOT）市場資訊

市值 $ 25.59K$ 25.59K $ 25.59K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 61.13K$ 61.13K $ 61.13K 流通量 291.24M 291.24M 291.24M 總供應量 695,738,601.4000063 695,738,601.4000063 695,738,601.4000063

Cobot 的目前市值為 $ 25.59K, 它過去 24 小時的交易量為 --。COBOT 的流通量為 291.24M，總供應量是 695738601.4000063，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 61.13K。