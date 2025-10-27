Clankermon（CLANKERMON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00185889$ 0.00185889 $ 0.00185889 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.85% 漲跌幅（1D） -6.11% 漲跌幅（7D） +8.79% 漲跌幅（7D） +8.79%

Clankermon（CLANKERMON）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，CLANKERMON 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CLANKERMON 的歷史最高價為 $ 0.00185889，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，CLANKERMON 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.85%，過去 24 小時內變動為 -6.11%，過去 7 天內累計變動為 +8.79%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Clankermon（CLANKERMON）市場資訊

市值 $ 827.43K$ 827.43K $ 827.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 827.43K$ 827.43K $ 827.43K 流通量 953.55M 953.55M 953.55M 總供應量 953,552,831.1459543 953,552,831.1459543 953,552,831.1459543

Clankermon 的目前市值為 $ 827.43K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CLANKERMON 的流通量為 953.55M，總供應量是 953552831.1459543，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 827.43K。