ChompCoin 價格 (CHOMP)
今天 ChompCoin (CHOMP) 的實時價格爲 0.081979 USD。目前其市值爲 $ 7.69M USD。CHOMP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ChompCoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 248.48K USD
- ChompCoin 當天價格變化爲 +3.43%
- 其循環供應量爲 93.69M USD
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今天內，ChompCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00271641。
在過去30天內，ChompCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0454115374。
在過去60天內，ChompCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0209548161。
在過去90天內，ChompCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0310625803424503。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00271641
|+3.43%
|30天
|$ -0.0454115374
|-55.39%
|60天
|$ -0.0209548161
|-25.56%
|90天
|$ -0.0310625803424503
|-27.47%
ChompCoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+2.78%
+3.43%
-43.07%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Chomp is Base's fiercest little fuzzball! Orange is the new blue, so join our chompunity, and Lettuce Cook!
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|1 CHOMP 兌換 AUD
A$0.1311664
|1 CHOMP 兌換 GBP
￡0.06476341
|1 CHOMP 兌換 EUR
€0.07869984
|1 CHOMP 兌換 USD
$0.081979
|1 CHOMP 兌換 MYR
RM0.3689055
|1 CHOMP 兌換 TRY
₺2.87500353
|1 CHOMP 兌換 JPY
¥12.86742384
|1 CHOMP 兌換 RUB
₽8.47744839
|1 CHOMP 兌換 INR
₹6.97969206
|1 CHOMP 兌換 IDR
Rp1,343.91781776
|1 CHOMP 兌換 PHP
₱4.84085995
|1 CHOMP 兌換 EGP
￡E.4.17437068
|1 CHOMP 兌換 BRL
R$0.5164677
|1 CHOMP 兌換 CAD
C$0.11722997
|1 CHOMP 兌換 BDT
৳9.7964905
|1 CHOMP 兌換 NGN
₦127.4937408
|1 CHOMP 兌換 UAH
₴3.44065863
|1 CHOMP 兌換 VES
Bs4.09895
|1 CHOMP 兌換 PKR
Rs22.80983696
|1 CHOMP 兌換 KZT
₸42.85288267
|1 CHOMP 兌換 THB
฿2.82663592
|1 CHOMP 兌換 TWD
NT$2.67579456
|1 CHOMP 兌換 CHF
Fr0.07296131
|1 CHOMP 兌換 HKD
HK$0.63697683
|1 CHOMP 兌換 MAD
.د.م0.81815042