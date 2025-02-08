Chengu 價格 (CHENGU)
今天 Chengu (CHENGU) 的實時價格爲 0.00100509 USD。目前其市值爲 $ 989.05K USD。CHENGU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Chengu 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 102.99K USD
- Chengu 當天價格變化爲 +45.36%
- 其循環供應量爲 991.22M USD
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今天內，Chengu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00031367。
在過去30天內，Chengu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Chengu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Chengu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00031367
|+45.36%
|30天
|$ 0
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|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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Chengu 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-10.30%
+45.36%
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Chengu is Abstract Chain’s culture coin. He’s a Chad Penguin (aka Chengu) who embodies the spirit of the “Chad” roles as defined by the Abstract community. Chengu serves as a cultural symbol for the consumer crypto ecosystem, integrating into DEXs, games, streaming, and other fun applications within Abstract. As a meme and cultural figure, his presence strengthens Abstract’s brand identity, reinforcing its commitment to consumer crypto adoption in an engaging and fun way.
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|1 CHENGU 兌換 AUD
A$0.0015980931
|1 CHENGU 兌換 GBP
￡0.000804072
|1 CHENGU 兌換 EUR
€0.0009648864
|1 CHENGU 兌換 USD
$0.00100509
|1 CHENGU 兌換 MYR
RM0.0044625996
|1 CHENGU 兌換 TRY
₺0.0361631382
|1 CHENGU 兌換 JPY
¥0.1521404733
|1 CHENGU 兌換 RUB
₽0.0977349516
|1 CHENGU 兌換 INR
₹0.0882569529
|1 CHENGU 兌換 IDR
Rp16.4768826096
|1 CHENGU 兌換 PHP
₱0.0584258817
|1 CHENGU 兌換 EGP
￡E.0.0505459761
|1 CHENGU 兌換 BRL
R$0.0058094202
|1 CHENGU 兌換 CAD
C$0.0014372787
|1 CHENGU 兌換 BDT
৳0.1226410818
|1 CHENGU 兌換 NGN
₦1.5068811825
|1 CHENGU 兌換 UAH
₴0.0416810823
|1 CHENGU 兌換 VES
Bs0.0603054
|1 CHENGU 兌換 PKR
Rs0.2805105681
|1 CHENGU 兌換 KZT
₸0.512796918
|1 CHENGU 兌換 THB
฿0.0340122456
|1 CHENGU 兌換 TWD
NT$0.0329770029
|1 CHENGU 兌換 CHF
Fr0.0009146319
|1 CHENGU 兌換 HKD
HK$0.0078296511
|1 CHENGU 兌換 MAD
.د.م0.0100509