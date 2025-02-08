Chengu 圖標

Chengu 價格 (CHENGU)

USD

Chengu (CHENGU) 實時價格圖表

$0.00100509
$0.00100509$0.00100509
+45.30%(1D)

今天 Chengu (CHENGU) 的價格

今天 Chengu (CHENGU) 的實時價格爲 0.00100509 USD。目前其市值爲 $ 989.05K USD。CHENGU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Chengu 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 102.99K USD
- Chengu 當天價格變化爲 +45.36%
- 其循環供應量爲 991.22M USD

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Chengu (CHENGU) 價格表現 USD

今天內，Chengu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00031367
在過去30天內，Chengu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Chengu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Chengu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00031367+45.36%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Chengu (CHENGU) 價格分析

Chengu 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 0.00131443
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$ 0.00131443
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-10.30%

+45.36%

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Chengu (CHENGU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 989.05K
$ 989.05K$ 989.05K

$ 102.99K
$ 102.99K$ 102.99K

991.22M
991.22M 991.22M

什麼是Chengu (CHENGU)

Chengu is Abstract Chain’s culture coin. He’s a Chad Penguin (aka Chengu) who embodies the spirit of the “Chad” roles as defined by the Abstract community. Chengu serves as a cultural symbol for the consumer crypto ecosystem, integrating into DEXs, games, streaming, and other fun applications within Abstract. As a meme and cultural figure, his presence strengthens Abstract’s brand identity, reinforcing its commitment to consumer crypto adoption in an engaging and fun way.

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Chengu (CHENGU) 資源

官網

大家還在問：關於 Chengu (CHENGU) 的其他問題

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CHENGU 兌換爲當地貨幣

1 CHENGU 兌換 AUD
A$0.0015980931
1 CHENGU 兌換 GBP
0.000804072
1 CHENGU 兌換 EUR
0.0009648864
1 CHENGU 兌換 USD
$0.00100509
1 CHENGU 兌換 MYR
RM0.0044625996
1 CHENGU 兌換 TRY
0.0361631382
1 CHENGU 兌換 JPY
¥0.1521404733
1 CHENGU 兌換 RUB
0.0977349516
1 CHENGU 兌換 INR
0.0882569529
1 CHENGU 兌換 IDR
Rp16.4768826096
1 CHENGU 兌換 PHP
0.0584258817
1 CHENGU 兌換 EGP
￡E.0.0505459761
1 CHENGU 兌換 BRL
R$0.0058094202
1 CHENGU 兌換 CAD
C$0.0014372787
1 CHENGU 兌換 BDT
0.1226410818
1 CHENGU 兌換 NGN
1.5068811825
1 CHENGU 兌換 UAH
0.0416810823
1 CHENGU 兌換 VES
Bs0.0603054
1 CHENGU 兌換 PKR
Rs0.2805105681
1 CHENGU 兌換 KZT
0.512796918
1 CHENGU 兌換 THB
฿0.0340122456
1 CHENGU 兌換 TWD
NT$0.0329770029
1 CHENGU 兌換 CHF
Fr0.0009146319
1 CHENGU 兌換 HKD
HK$0.0078296511
1 CHENGU 兌換 MAD
.د.م0.0100509