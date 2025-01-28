Catvax 圖標

Catvax 價格 (CATVAX)

USD

Catvax (CATVAX) 實時價格圖表

$0.00195622
$0.00195622$0.00195622
+2.30%(1D)

今天 Catvax (CATVAX) 的價格

今天 Catvax (CATVAX) 的實時價格爲 0.00194727 USD。目前其市值爲 $ 164.20K USD。CATVAX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Catvax 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.21K USD
- Catvax 當天價格變化爲 +2.26%
- 其循環供應量爲 83.94M USD

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Catvax (CATVAX) 價格表現 USD

今天內，Catvax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Catvax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000982278
在過去60天內，Catvax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004259401
在過去90天內，Catvax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010621488132653212

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+2.26%
30天$ +0.0000982278+5.04%
60天$ -0.0004259401-21.87%
90天$ -0.0010621488132653212-35.29%

Catvax (CATVAX) 價格分析

Catvax 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00157985
$ 0.00157985$ 0.00157985

$ 0.0019712
$ 0.0019712$ 0.0019712

$ 0.097725
$ 0.097725$ 0.097725

-0.24%

+2.26%

-7.31%

Catvax (CATVAX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 164.20K
$ 164.20K$ 164.20K

$ 1.21K
$ 1.21K$ 1.21K

83.94M
83.94M 83.94M

什麼是Catvax (CATVAX)

Inspired by the indomitable spirit of Sheikh Kita, Catvax stands as a testament to the power of community, compassion, and change. As we navigate the complexities of the digital age, Catvax offers a beacon of hope and a path towards a more inclusive, empathetic, and supportive world.

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Catvax (CATVAX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Catvax (CATVAX) 的其他問題

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CATVAX 兌換爲當地貨幣

1 CATVAX 兌換 AUD
A$0.0030961593
1 CATVAX 兌換 GBP
0.001557816
1 CATVAX 兌換 EUR
0.0018499065
1 CATVAX 兌換 USD
$0.00194727
1 CATVAX 兌換 MYR
RM0.0085485153
1 CATVAX 兌換 TRY
0.0696343752
1 CATVAX 兌換 JPY
¥0.3030731028
1 CATVAX 兌換 RUB
0.1896251526
1 CATVAX 兌換 INR
0.1685167458
1 CATVAX 兌換 IDR
Rp31.4075762481
1 CATVAX 兌換 PHP
0.1139542404
1 CATVAX 兌換 EGP
￡E.0.0978503175
1 CATVAX 兌換 BRL
R$0.0114694203
1 CATVAX 兌換 CAD
C$0.0027845961
1 CATVAX 兌換 BDT
0.2374695765
1 CATVAX 兌換 NGN
3.0096810393
1 CATVAX 兌換 UAH
0.0817658673
1 CATVAX 兌換 VES
Bs0.10904712
1 CATVAX 兌換 PKR
Rs0.5430157122
1 CATVAX 兌換 KZT
1.0063296633
1 CATVAX 兌換 THB
฿0.0658566714
1 CATVAX 兌換 TWD
NT$0.0641430738
1 CATVAX 兌換 CHF
Fr0.001752543
1 CATVAX 兌換 HKD
HK$0.0151497606
1 CATVAX 兌換 MAD
.د.م0.0194142819