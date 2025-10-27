BYUSD（BYUSD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.667035 $ 0.667035 $ 0.667035 24H最低價 $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H最高價 24H最低價 $ 0.667035$ 0.667035 $ 0.667035 24H最高價 $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 歷史最高 $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 最低價 $ 0.502942$ 0.502942 $ 0.502942 漲跌幅（1H） -0.01% 漲跌幅（1D） -0.01% 漲跌幅（7D） -0.02% 漲跌幅（7D） -0.02%

BYUSD（BYUSD）目前實時價格為 $0.999709。過去 24 小時內，BYUSD 的交易價格在 $ 0.667035 至 $ 1.0 之間波動，市場活躍度顯著。BYUSD 的歷史最高價為 $ 1.5，歷史最低價為 $ 0.502942。

從短期表現來看，BYUSD 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.01%，過去 24 小時內變動為 -0.01%，過去 7 天內累計變動為 -0.02%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BYUSD（BYUSD）市場資訊

市值 $ 71.11M$ 71.11M $ 71.11M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 71.11M$ 71.11M $ 71.11M 流通量 71.13M 71.13M 71.13M 總供應量 71,131,102.788841 71,131,102.788841 71,131,102.788841

BYUSD 的目前市值為 $ 71.11M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BYUSD 的流通量為 71.13M，總供應量是 71131102.788841，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 71.11M。