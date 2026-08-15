BSCS 今日價格

BSCS (BSCS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.47%。目前 BSCS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BSCS。

BSCS 目前市值在 $ 82,670 排名第 #-，流通供應量為 247.73M BSCS。過去 24 小時內，BSCS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.17，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BSCS 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 +0.58%。過去一天，總交易量達到 $ 2.46。

BSCS（BSCS）市場資訊

市值 $ 82.67K$ 82.67K $ 82.67K 成交量（24H） $ 2.46$ 2.46 $ 2.46 完全稀釋市值 $ 119.35K$ 119.35K $ 119.35K 流通量 247.73M 247.73M 247.73M 總供應量 398,894,655.0 398,894,655.0 398,894,655.0

BSCS 的目前市值為 $ 82.67K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.46。BSCS 的流通量為 247.73M，總供應量是 398894655.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 119.35K。