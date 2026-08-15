Bondex 今日價格

Bondex (BDXN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.30%。目前 BDXN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BDXN。

Bondex 目前市值在 $ 59,693 排名第 #-，流通供應量為 160.00M BDXN。過去 24 小時內，BDXN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.423103，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BDXN 在過去一小時內波動了 +0.45%，過去7 天內波動了 -1.84%。過去一天，總交易量達到 $ 27.36K。

Bondex（BDXN）市場資訊

市值 $ 59.69K$ 59.69K $ 59.69K 成交量（24H） $ 27.36K$ 27.36K $ 27.36K 完全稀釋市值 $ 373.08K$ 373.08K $ 373.08K 流通量 160.00M 160.00M 160.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bondex 的目前市值為 $ 59.69K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 27.36K。BDXN 的流通量為 160.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 373.08K。