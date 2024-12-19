BlockWallet 圖標

BlockWallet 價格 (BLANK)

USD

BlockWallet (BLANK) 實時價格圖表

$0.01325677
$0.01325677$0.01325677
-3.90%(1D)

今天 BlockWallet (BLANK) 的價格

今天 BlockWallet (BLANK) 的實時價格爲 0.01323884 USD。目前其市值爲 $ 551.14K USD。BLANK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BlockWallet 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 102.67K USD
- BlockWallet 當天價格變化爲 -4.12%
- 其循環供應量爲 41.57M USD

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BlockWallet (BLANK) 價格表現 USD

今天內，BlockWallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00056972270365661
在過去30天內，BlockWallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001169108
在過去60天內，BlockWallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015384180
在過去90天內，BlockWallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001637796410647797

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00056972270365661-4.12%
30天$ +0.0001169108+0.88%
60天$ -0.0015384180-11.62%
90天$ -0.001637796410647797-11.00%

BlockWallet (BLANK) 價格分析

BlockWallet 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01250032
$ 0.01250032$ 0.01250032

$ 0.01395663
$ 0.01395663$ 0.01395663

$ 5.5
$ 5.5$ 5.5

-1.11%

-4.12%

-14.47%

BlockWallet (BLANK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 551.14K
$ 551.14K$ 551.14K

$ 102.67K
$ 102.67K$ 102.67K

41.57M
41.57M 41.57M

什麼是BlockWallet (BLANK)

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BlockWallet (BLANK) 資源

官網

大家還在問：關於 BlockWallet (BLANK) 的其他問題

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BLANK 兌換爲當地貨幣

1 BLANK 兌換 AUD
A$0.0210497556
1 BLANK 兌換 GBP
0.0104586836
1 BLANK 兌換 EUR
0.0127092864
1 BLANK 兌換 USD
$0.01323884
1 BLANK 兌換 MYR
RM0.05957478
1 BLANK 兌換 TRY
0.4645508956
1 BLANK 兌換 JPY
¥2.082469532
1 BLANK 兌換 RUB
1.3634681316
1 BLANK 兌換 INR
1.126625284
1 BLANK 兌換 IDR
Rp217.0301292096
1 BLANK 兌換 PHP
0.781753502
1 BLANK 兌換 EGP
￡E.0.6741217328
1 BLANK 兌換 BRL
R$0.081418866
1 BLANK 兌換 CAD
C$0.0189315412
1 BLANK 兌換 BDT
1.5821737684
1 BLANK 兌換 NGN
20.5571383636
1 BLANK 兌換 UAH
0.5557665032
1 BLANK 兌換 VES
Bs0.661942
1 BLANK 兌換 PKR
Rs3.6845015604
1 BLANK 兌換 KZT
6.945757406
1 BLANK 兌換 THB
฿0.4576666988
1 BLANK 兌換 TWD
NT$0.4321157376
1 BLANK 兌換 CHF
Fr0.0117825676
1 BLANK 兌換 HKD
HK$0.1028657868
1 BLANK 兌換 MAD
.د.م0.1327855652