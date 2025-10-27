BlockTrader365（BT365）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.03062064 $ 0.03062064 $ 0.03062064 24H最低價 $ 0.03132994 $ 0.03132994 $ 0.03132994 24H最高價 24H最低價 $ 0.03062064$ 0.03062064 $ 0.03062064 24H最高價 $ 0.03132994$ 0.03132994 $ 0.03132994 歷史最高 $ 0.04230719$ 0.04230719 $ 0.04230719 最低價 $ 0.01739058$ 0.01739058 $ 0.01739058 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +0.89% 漲跌幅（7D） +6.42% 漲跌幅（7D） +6.42%

BlockTrader365（BT365）目前實時價格為 $0.03120563。過去 24 小時內，BT365 的交易價格在 $ 0.03062064 至 $ 0.03132994 之間波動，市場活躍度顯著。BT365 的歷史最高價為 $ 0.04230719，歷史最低價為 $ 0.01739058。

從短期表現來看，BT365 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +0.89%，過去 7 天內累計變動為 +6.42%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BlockTrader365（BT365）市場資訊

市值 $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

BlockTrader365 的目前市值為 $ 3.12M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BT365 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.12M。