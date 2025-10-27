blai（BLAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00110457 24H最高價 $ 0.00145752 歷史最高 $ 0.01077165 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -3.29% 漲跌幅（1D） -12.50% 漲跌幅（7D） +2.98%

blai（BLAI）目前實時價格為 $0.00118032。過去 24 小時內，BLAI 的交易價格在 $ 0.00110457 至 $ 0.00145752 之間波動，市場活躍度顯著。BLAI 的歷史最高價為 $ 0.01077165，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BLAI 在過去 1 小時內的價格變動為 -3.29%，過去 24 小時內變動為 -12.50%，過去 7 天內累計變動為 +2.98%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

blai（BLAI）市場資訊

市值 $ 918.89K$ 918.89K $ 918.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M 流通量 775.00M 775.00M 775.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

blai 的目前市值為 $ 918.89K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BLAI 的流通量為 775.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.19M。