BlackPool 圖標

BlackPool 價格 (BPT)

USD

BlackPool (BPT) 實時價格圖表

$0.04103888
$0.04103888$0.04103888
-6.30%(1D)

今天 BlackPool (BPT) 的價格

今天 BlackPool (BPT) 的實時價格爲 0.04103888 USD。目前其市值爲 $ 615.98K USD。BPT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BlackPool 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.39 USD
- BlackPool 當天價格變化爲 -6.38%
- 其循環供應量爲 15.04M USD

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BlackPool (BPT) 價格表現 USD

今天內，BlackPool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00279916777980297
在過去30天內，BlackPool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0013931058
在過去60天內，BlackPool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005966724
在過去90天內，BlackPool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.002311119949332266

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00279916777980297-6.38%
30天$ -0.0013931058-3.39%
60天$ +0.0005966724+1.45%
90天$ +0.002311119949332266+5.97%

BlackPool (BPT) 價格分析

BlackPool 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03589021
$ 0.03589021$ 0.03589021

$ 0.04392768
$ 0.04392768$ 0.04392768

$ 19.73
$ 19.73$ 19.73

+10.89%

-6.38%

-8.58%

BlackPool (BPT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 615.98K
$ 615.98K$ 615.98K

$ 9.39
$ 9.39$ 9.39

15.04M
15.04M 15.04M

什麼是BlackPool (BPT)

The Blackpool Token (or BPT) is a governance token which allows users to vote and earn fees generated by the different verticals available on Blackpool. BlackPool is a new fund operating within the NFT industry: managing a range of assets from sports cards to game items to digital art. Token holders can stake their earned BPT to receive a share of the DAO fees.

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BlackPool (BPT) 資源

官網

大家還在問：關於 BlackPool (BPT) 的其他問題

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BPT 兌換爲當地貨幣

1 BPT 兌換 AUD
A$0.0652518192
1 BPT 兌換 GBP
0.0324207152
1 BPT 兌換 EUR
0.0393973248
1 BPT 兌換 USD
$0.04103888
1 BPT 兌換 MYR
RM0.18467496
1 BPT 兌換 TRY
1.4400542992
1 BPT 兌換 JPY
¥6.455415824
1 BPT 兌換 RUB
4.2265942512
1 BPT 兌換 INR
3.492408688
1 BPT 兌換 IDR
Rp672.7684169472
1 BPT 兌換 PHP
2.423345864
1 BPT 兌換 EGP
￡E.2.0896997696
1 BPT 兌換 BRL
R$0.252389112
1 BPT 兌換 CAD
C$0.0586855984
1 BPT 兌換 BDT
4.9045565488
1 BPT 兌換 NGN
63.7247624752
1 BPT 兌換 UAH
1.7228121824
1 BPT 兌換 VES
Bs2.051944
1 BPT 兌換 PKR
Rs11.4215306928
1 BPT 兌換 KZT
21.531048392
1 BPT 兌換 THB
฿1.4187140816
1 BPT 兌換 TWD
NT$1.3395090432
1 BPT 兌換 CHF
Fr0.0365246032
1 BPT 兌換 HKD
HK$0.3188720976
1 BPT 兌換 MAD
.د.م0.4116199664