BlackPool 價格 (BPT)
今天 BlackPool (BPT) 的實時價格爲 0.04103888 USD。目前其市值爲 $ 615.98K USD。BPT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BlackPool 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.39 USD
- BlackPool 當天價格變化爲 -6.38%
- 其循環供應量爲 15.04M USD
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今天內，BlackPool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00279916777980297。
在過去30天內，BlackPool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0013931058。
在過去60天內，BlackPool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005966724。
在過去90天內，BlackPool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.002311119949332266。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00279916777980297
|-6.38%
|30天
|$ -0.0013931058
|-3.39%
|60天
|$ +0.0005966724
|+1.45%
|90天
|$ +0.002311119949332266
|+5.97%
BlackPool 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+10.89%
-6.38%
-8.58%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The Blackpool Token (or BPT) is a governance token which allows users to vote and earn fees generated by the different verticals available on Blackpool. BlackPool is a new fund operating within the NFT industry: managing a range of assets from sports cards to game items to digital art. Token holders can stake their earned BPT to receive a share of the DAO fees.
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|1 BPT 兌換 AUD
A$0.0652518192
|1 BPT 兌換 GBP
￡0.0324207152
|1 BPT 兌換 EUR
€0.0393973248
|1 BPT 兌換 USD
$0.04103888
|1 BPT 兌換 MYR
RM0.18467496
|1 BPT 兌換 TRY
₺1.4400542992
|1 BPT 兌換 JPY
¥6.455415824
|1 BPT 兌換 RUB
₽4.2265942512
|1 BPT 兌換 INR
₹3.492408688
|1 BPT 兌換 IDR
Rp672.7684169472
|1 BPT 兌換 PHP
₱2.423345864
|1 BPT 兌換 EGP
￡E.2.0896997696
|1 BPT 兌換 BRL
R$0.252389112
|1 BPT 兌換 CAD
C$0.0586855984
|1 BPT 兌換 BDT
৳4.9045565488
|1 BPT 兌換 NGN
₦63.7247624752
|1 BPT 兌換 UAH
₴1.7228121824
|1 BPT 兌換 VES
Bs2.051944
|1 BPT 兌換 PKR
Rs11.4215306928
|1 BPT 兌換 KZT
₸21.531048392
|1 BPT 兌換 THB
฿1.4187140816
|1 BPT 兌換 TWD
NT$1.3395090432
|1 BPT 兌換 CHF
Fr0.0365246032
|1 BPT 兌換 HKD
HK$0.3188720976
|1 BPT 兌換 MAD
.د.م0.4116199664