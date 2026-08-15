Bitsocial 今日價格

Bitsocial (BSO) 今日實時價格為 $ 0.00605431，過去 24 小時內變化了 0.88%。目前 BSO 兌 USD 的匯率為 $ 0.00605431 每 BSO。

Bitsocial 目前市值在 $ 1,271,409 排名第 #-，流通供應量為 210.00M BSO。過去 24 小時內，BSO 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0110834，而歷史最低價為 $ 0.00526421。

短期表現方面，BSO 在過去一小時內波動了 -0.88%，過去7 天內波動了 -3.23%。過去一天，總交易量達到 $ 127.14。

Bitsocial（BSO）市場資訊

市值 $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M 成交量（24H） $ 127.14$ 127.14 $ 127.14 完全稀釋市值 $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M 流通量 210.00M 210.00M 210.00M 總供應量 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Bitsocial 的目前市值為 $ 1.27M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 127.14。BSO 的流通量為 210.00M，總供應量是 210000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.27M。