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Bitcoin 2 目前實時價格為 0.072139 USD。BTC2 市值為 1,295,175 USD。追蹤台灣的 BTC2 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Bitcoin 2 目前實時價格為 0.072139 USD。BTC2 市值為 1,295,175 USD。追蹤台灣的 BTC2 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Bitcoin 2 (BTC2) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 07:17:26 (UTC+8)

Bitcoin 2 今日價格

Bitcoin 2 (BTC2) 今日實時價格為 $ 0.072139，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 BTC2 兌 USD 的匯率為 $ 0.072139 每 BTC2。

Bitcoin 2 目前市值在 $ 1,295,175 排名第 #-，流通供應量為 17.95M BTC2。過去 24 小時內，BTC2 的交易價格在 $ 0.070827（低點）和 $ 0.072192（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 36.05，而歷史最低價為 $ 0.01109407

短期表現方面，BTC2 在過去一小時內波動了 +1.83%，過去7 天內波動了 -3.63%。過去一天，總交易量達到 $ 11.13K

Bitcoin 2（BTC2）市場資訊

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

$ 11.13K
$ 11.13K$ 11.13K

$ 1.30M
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17.95M
17.95M 17.95M

17,954,380.095
17,954,380.095 17,954,380.095

Bitcoin 2 的目前市值為 $ 1.30M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 11.13K。BTC2 的流通量為 17.95M，總供應量是 17954380.095，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.30M

Bitcoin 2 價格歷史 USD

24 小時價格變化區間：
$ 0.070827
$ 0.070827$ 0.070827
24H最低價
$ 0.072192
$ 0.072192$ 0.072192
24H最高價

$ 0.070827
$ 0.070827$ 0.070827

$ 0.072192
$ 0.072192$ 0.072192

$ 36.05
$ 36.05$ 36.05

$ 0.01109407
$ 0.01109407$ 0.01109407

+1.83%

-0.00%

-3.63%

-3.63%

Bitcoin 2（BTC2）價格歷史 USD

今天內，Bitcoin 2 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，Bitcoin 2 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0063775997
在過去60天內，Bitcoin 2 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0064797774
在過去90天內，Bitcoin 2 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.00000084220270897

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.00%
30天$ -0.0063775997-8.84%
60天$ -0.0064797774-8.98%
90天$ +0.00000084220270897+0.00%

Bitcoin 2 的價格預測

Bitcoin 2（BTC2）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BTC2 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%
Bitcoin 2 (BTC2) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Bitcoin 2 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Bitcoin 2 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Bitcoin 2 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 BTC2 2026–2027 年價格的預測。

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關於 Bitcoin 2

Bitcoin 2的當前價格是多少？

Bitcoin 2的交易價格為NT$2.26486294037194176000，過去24小時內的價格波動幅度為-0.00%。此即時數據反映了全球交易所匯總的實時市場交易資訊。

BTC2與全球加密貨幣市場相比如何？

其每日變化幅度為-0.00%，可與更廣泛的市場平均值進行對比。如果BTC2表現優於市場，這表明市場對其有強烈買入興趣，或其生態系統本身出現了積極發展。

Bitcoin 2與Smart Contract Platform,Proof of Stake (PoS)類別的代幣相比表現如何？

在Smart Contract Platform,Proof of Stake (PoS)類別中，BTC2憑藉交易量、市值以及--網絡上的持續活動，展現出強勁的競爭力。

Bitcoin 2今日的市值是多少？

NT$40663079.03902507200000的市值使BTC2位居第2620名，這顯示了其相對成熟度，以及投資者對其的信心程度，與其他代幣相比更具優勢。

過去24小時的價格區間是多少？

今日價格區間從NT$2.22367162668907968000到NT$2.26652691874480128000，為追蹤波動性和市場結構的交易者提供了參考依據。

BTC2的交易活躍度如何？

Bitcoin 2過去24小時的交易量達到了NT$--。高交易量通常與更強勁的價格走勢及更好的市場流動性相關。

供應量如何影響BTC2的估值？

目前流通中的代幣數量為17954380.095，供應水平有助於界定稀缺性及長期估值，特別是與採用通膨或通縮模型的其他代幣相比時。

人們還問：關於Bitcoin 2的其他問題

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Bitcoin 2（BTC2）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
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過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
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