Bitcoin 2 今日價格

Bitcoin 2 (BTC2) 今日實時價格為 $ 0.072139，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 BTC2 兌 USD 的匯率為 $ 0.072139 每 BTC2。

Bitcoin 2 目前市值在 $ 1,295,175 排名第 #-，流通供應量為 17.95M BTC2。過去 24 小時內，BTC2 的交易價格在 $ 0.070827（低點）和 $ 0.072192（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 36.05，而歷史最低價為 $ 0.01109407。

短期表現方面，BTC2 在過去一小時內波動了 +1.83%，過去7 天內波動了 -3.63%。過去一天，總交易量達到 $ 11.13K。

Bitcoin 2（BTC2）市場資訊

市值 $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M 成交量（24H） $ 11.13K$ 11.13K $ 11.13K 完全稀釋市值 $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M 流通量 17.95M 17.95M 17.95M 總供應量 17,954,380.095 17,954,380.095 17,954,380.095

Bitcoin 2 的目前市值為 $ 1.30M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 11.13K。BTC2 的流通量為 17.95M，總供應量是 17954380.095，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.30M。