BirbStrategy（BIRBSTR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0020639 $ 0.0020639 $ 0.0020639 24H最低價 $ 0.00213352 $ 0.00213352 $ 0.00213352 24H最高價 24H最低價 $ 0.0020639$ 0.0020639 $ 0.0020639 24H最高價 $ 0.00213352$ 0.00213352 $ 0.00213352 歷史最高 $ 0.01847473$ 0.01847473 $ 0.01847473 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.57% 漲跌幅（1D） -0.18% 漲跌幅（7D） -18.96% 漲跌幅（7D） -18.96%

BirbStrategy（BIRBSTR）目前實時價格為 $0.00208337。過去 24 小時內，BIRBSTR 的交易價格在 $ 0.0020639 至 $ 0.00213352 之間波動，市場活躍度顯著。BIRBSTR 的歷史最高價為 $ 0.01847473，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BIRBSTR 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.57%，過去 24 小時內變動為 -0.18%，過去 7 天內累計變動為 -18.96%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BirbStrategy（BIRBSTR）市場資訊

市值 $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M 流通量 950.94M 950.94M 950.94M 總供應量 950,939,373.2147429 950,939,373.2147429 950,939,373.2147429

BirbStrategy 的目前市值為 $ 1.98M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BIRBSTR 的流通量為 950.94M，總供應量是 950939373.2147429，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.98M。