BiLira 價格 (TRYB)
今天 BiLira (TRYB) 的實時價格爲 0.02551192 USD。目前其市值爲 $ 41.76M USD。TRYB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BiLira 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- BiLira 當天價格變化爲 -0.00%
- 其循環供應量爲 1.64B USD
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今天內，BiLira 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，BiLira 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003549907。
在過去60天內，BiLira 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0009803261。
在過去90天內，BiLira 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00166480514885363。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.00%
|30天
|$ -0.0003549907
|-1.39%
|60天
|$ +0.0009803261
|+3.84%
|90天
|$ -0.00166480514885363
|-6.12%
BiLira 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.00%
-0.00%
-0.58%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
BiLira is a stable cryptocurrency that is backed by the Turkish Lira. This means that you can always buy and redeem 1 BiLira for ₺1.00 Turkish Lira.
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|1 TRYB 兌換 VND
₫671.3461748
|1 TRYB 兌換 AUD
A$0.0392883568
|1 TRYB 兌換 GBP
￡0.0186237016
|1 TRYB 兌換 EUR
€0.0221953704
|1 TRYB 兌換 USD
$0.02551192
|1 TRYB 兌換 MYR
RM0.1081705408
|1 TRYB 兌換 TRY
₺0.9980263104
|1 TRYB 兌換 JPY
¥3.6696345728
|1 TRYB 兌換 RUB
₽2.0146763224
|1 TRYB 兌換 INR
₹2.186371544
|1 TRYB 兌換 IDR
Rp418.2281298048
|1 TRYB 兌換 KRW
₩35.1403737272
|1 TRYB 兌換 PHP
₱1.421013944
|1 TRYB 兌換 EGP
￡E.1.2669219472
|1 TRYB 兌換 BRL
R$0.1436321096
|1 TRYB 兌換 CAD
C$0.0349513304
|1 TRYB 兌換 BDT
৳3.1185771008
|1 TRYB 兌換 NGN
₦40.3667456584
|1 TRYB 兌換 UAH
₴1.060020276
|1 TRYB 兌換 VES
Bs2.44914432
|1 TRYB 兌換 PKR
Rs7.1762479768
|1 TRYB 兌換 KZT
₸13.0695014968
|1 TRYB 兌換 THB
฿0.8324539496
|1 TRYB 兌換 TWD
NT$0.7653576
|1 TRYB 兌換 AED
د.إ0.0936287464
|1 TRYB 兌換 CHF
Fr0.0209197744
|1 TRYB 兌換 HKD
HK$0.2000134528
|1 TRYB 兌換 MAD
.د.م0.2344545448
|1 TRYB 兌換 MXN
$0.49110446