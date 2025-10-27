BetterTherapy（SN102）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.644865 $ 0.644865 $ 0.644865 24H最低價 $ 0.685769 $ 0.685769 $ 0.685769 24H最高價 24H最低價 $ 0.644865$ 0.644865 $ 0.644865 24H最高價 $ 0.685769$ 0.685769 $ 0.685769 歷史最高 $ 0.952224$ 0.952224 $ 0.952224 最低價 $ 0.308385$ 0.308385 $ 0.308385 漲跌幅（1H） -2.03% 漲跌幅（1D） -3.24% 漲跌幅（7D） -10.17% 漲跌幅（7D） -10.17%

BetterTherapy（SN102）目前實時價格為 $0.657619。過去 24 小時內，SN102 的交易價格在 $ 0.644865 至 $ 0.685769 之間波動，市場活躍度顯著。SN102 的歷史最高價為 $ 0.952224，歷史最低價為 $ 0.308385。

從短期表現來看，SN102 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.03%，過去 24 小時內變動為 -3.24%，過去 7 天內累計變動為 -10.17%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BetterTherapy（SN102）市場資訊

市值 $ 839.94K$ 839.94K $ 839.94K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 839.94K$ 839.94K $ 839.94K 流通量 1.28M 1.28M 1.28M 總供應量 1,278,185.29310309 1,278,185.29310309 1,278,185.29310309

BetterTherapy 的目前市值為 $ 839.94K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SN102 的流通量為 1.28M，總供應量是 1278185.29310309，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 839.94K。