basilica 目前實時價格為 3.75 USD。跟蹤 SN39 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SN39 價格趨勢。basilica 目前實時價格為 3.75 USD。跟蹤 SN39 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SN39 價格趨勢。

更多關於 SN39

SN39 價格資訊

SN39 幣種官網

SN39 代幣經濟

SN39 價格預測

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

basilica 圖標

basilica 價格 (SN39)

未上架

1 SN39 兌換為 USD 的實時價格：

$3.76
$3.76$3.76
+1.10%1D
mexc
此幣種數據來自第三方，MEXC 僅作為資料聚合平台。探索 MEXC 現貨查看已上線幣種！
USD
basilica (SN39) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:02:07 (UTC+8)

basilica（SN39）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 3.6
$ 3.6$ 3.6
24H最低價
$ 3.79
$ 3.79$ 3.79
24H最高價

$ 3.6
$ 3.6$ 3.6

$ 3.79
$ 3.79$ 3.79

$ 15.73
$ 15.73$ 15.73

$ 0.517387
$ 0.517387$ 0.517387

+3.70%

+0.82%

-6.68%

-6.68%

basilica（SN39）目前實時價格為 $3.75。過去 24 小時內，SN39 的交易價格在 $ 3.6$ 3.79 之間波動，市場活躍度顯著。SN39 的歷史最高價為 $ 15.73，歷史最低價為 $ 0.517387

從短期表現來看，SN39 在過去 1 小時內的價格變動為 +3.70%，過去 24 小時內變動為 +0.82%，過去 7 天內累計變動為 -6.68%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

basilica（SN39）市場資訊

$ 9.65M
$ 9.65M$ 9.65M

--
----

$ 9.65M
$ 9.65M$ 9.65M

2.57M
2.57M 2.57M

2,573,924.095051504
2,573,924.095051504 2,573,924.095051504

basilica 的目前市值為 $ 9.65M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SN39 的流通量為 2.57M，總供應量是 2573924.095051504，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.65M

basilica（SN39）價格歷史 USD

今天內，basilica 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.03052105
在過去30天內，basilica 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0475751250
在過去60天內，basilica 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -1.7487386250
在過去90天內，basilica 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -3.465701574185145

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.03052105+0.82%
30天$ +0.0475751250+1.27%
60天$ -1.7487386250-46.63%
90天$ -3.465701574185145-48.03%

什麼是basilica (SN39)

Basilica is a decentralized compute marketplace operating as subnet 39 on the Bittensor network. The project provides high-performance GPU compute resources for AI workloads, serving as the infrastructure layer of the Covenant AI ecosystem alongside Templar (SN3) and Grail (SN81). Basilica implements a performance-first approach that prioritizes compute quality and reliability over simple price arbitrage. The platform uses smart contract-based collateral systems to ensure service delivery and incentivize miners to provide high-quality compute resources. The marketplace serves AI researchers, developers, and organizations requiring reliable GPU access for training, fine-tuning, and deploying machine learning models.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

basilica (SN39) 資源

官網

basilica 價格預測 (USD)

basilica（SN39）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 basilica（SN39）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 basilica 的長期和短期價格預測。

現在就查看 basilica 價格預測

SN39 兌換為當地貨幣

basilica（SN39）代幣經濟

了解 basilica（SN39）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SN39 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 basilica (SN39) 的其他問題

basilica（SN39）今日價格是多少？
SN39 實時價格為 3.75 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 SN39 兌 USD 的價格是多少？
目前 SN39 兌 USD 的價格為 $ 3.75。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
basilica 的市值是多少？
SN39 的市值為 $ 9.65M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
SN39 的流通供應量是多少？
SN39 的流通供應量為 2.57M USD
SN39 的歷史最高價（ATH）是多少？
SN39 的歷史最高價是 15.73 USD
SN39 的歷史最低價（ATL）是多少？
SN39 的歷史最低價是 0.517387 USD
SN39 的交易量是多少？
SN39 的 24 小時實時交易量為 -- USD
SN39 今年會漲嗎？
SN39 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 SN39 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:02:07 (UTC+8)

basilica（SN39）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,221.92
$115,221.92$115,221.92

+1.34%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,178.06
$4,178.06$4,178.06

+2.52%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04752
$0.04752$0.04752

+50.33%

Solana 圖標

Solana

SOL

$200.03
$200.03$200.03

+0.23%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.4145
$5.4145$5.4145

-13.23%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,178.06
$4,178.06$4,178.06

+2.52%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,221.92
$115,221.92$115,221.92

+1.34%

Solana 圖標

Solana

SOL

$200.03
$200.03$200.03

+0.23%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6240
$2.6240$2.6240

-0.62%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20313
$0.20313$0.20313

+0.03%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Rome 圖標

Rome

ROME

$0.002077
$0.002077$0.002077

+246.16%

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.02522
$0.02522$0.02522

+152.20%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2001
$0.2001$0.2001

+300.20%

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000002000
$0.000000000000000000002000$0.000000000000000000002000

+166.31%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04139
$0.04139$0.04139

+106.95%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003665
$0.0003665$0.0003665

+83.89%

Heroes of Mavia 圖標

Heroes of Mavia

MAVIA

$0.24987
$0.24987$0.24987

+55.44%