basilica（SN39）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 3.6 24H最高價 $ 3.79 歷史最高 $ 15.73 最低價 $ 0.517387 漲跌幅（1H） +3.70% 漲跌幅（1D） +0.82% 漲跌幅（7D） -6.68%

basilica（SN39）目前實時價格為 $3.75。過去 24 小時內，SN39 的交易價格在 $ 3.6 至 $ 3.79 之間波動，市場活躍度顯著。SN39 的歷史最高價為 $ 15.73，歷史最低價為 $ 0.517387。

從短期表現來看，SN39 在過去 1 小時內的價格變動為 +3.70%，過去 24 小時內變動為 +0.82%，過去 7 天內累計變動為 -6.68%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

basilica（SN39）市場資訊

市值 $ 9.65M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 9.65M 流通量 2.57M 總供應量 2,573,924.095051504

basilica 的目前市值為 $ 9.65M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SN39 的流通量為 2.57M，總供應量是 2573924.095051504，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.65M。