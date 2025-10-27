Band（BAND）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.541409 24H最高價 $ 0.568695 歷史最高 $ 22.83 最低價 $ 0.203625 漲跌幅（1H） -0.16% 漲跌幅（1D） -1.59% 漲跌幅（7D） -2.15%

Band（BAND）目前實時價格為 $0.544407。過去 24 小時內，BAND 的交易價格在 $ 0.541409 至 $ 0.568695 之間波動，市場活躍度顯著。BAND 的歷史最高價為 $ 22.83，歷史最低價為 $ 0.203625。

從短期表現來看，BAND 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.16%，過去 24 小時內變動為 -1.59%，過去 7 天內累計變動為 -2.15%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Band（BAND）市場資訊

市值 $ 90.84M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 91.09M 流通量 166.90M 總供應量 167,350,882.533928

Band 的目前市值為 $ 90.84M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BAND 的流通量為 166.90M，總供應量是 167350882.533928，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 91.09M。