Balance 今日價格

Balance (EPT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.15%。目前 EPT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 EPT。

Balance 目前市值在 $ 714,626 排名第 #-，流通供應量為 2.32B EPT。過去 24 小時內，EPT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01708052，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，EPT 在過去一小時內波動了 +0.73%，過去7 天內波動了 -2.70%。過去一天，總交易量達到 $ 273.01K。

Balance（EPT）市場資訊

市值 $ 714.63K$ 714.63K $ 714.63K 成交量（24H） $ 273.01K$ 273.01K $ 273.01K 完全稀釋市值 $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M 流通量 2.32B 2.32B 2.32B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Balance 的目前市值為 $ 714.63K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 273.01K。EPT 的流通量為 2.32B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.08M。