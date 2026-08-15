BakerySwap 今日價格

BakerySwap (BAKE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.42%。目前 BAKE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BAKE。

BakerySwap 目前市值在 $ 201,585 排名第 #-，流通供應量為 288.71M BAKE。過去 24 小時內，BAKE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 8.38，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BAKE 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -6.73%。過去一天，總交易量達到 $ 3.64K。

BakerySwap（BAKE）市場資訊

市值 $ 201.59K$ 201.59K $ 201.59K 成交量（24H） $ 3.64K$ 3.64K $ 3.64K 完全稀釋市值 $ 510.79K$ 510.79K $ 510.79K 流通量 288.71M 288.71M 288.71M 總供應量 289,770,065.5184824 289,770,065.5184824 289,770,065.5184824

BakerySwap 的目前市值為 $ 201.59K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.64K。BAKE 的流通量為 288.71M，總供應量是 289770065.5184824，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 510.79K。