Badger 今日價格

Badger (BADGER) 今日實時價格為 $ 0.342614，過去 24 小時內變化了 1.27%。目前 BADGER 兌 USD 的匯率為 $ 0.342614 每 BADGER。

Badger 目前市值在 $ 6,684,196 排名第 #-，流通供應量為 19.93M BADGER。過去 24 小時內，BADGER 的交易價格在 $ 0.337628（低點）和 $ 0.352239（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 89.08，而歷史最低價為 $ 0.308284。

短期表現方面，BADGER 在過去一小時內波動了 -0.10%，過去7 天內波動了 -1.12%。過去一天，總交易量達到 $ 561.99K。

Badger（BADGER）市場資訊

市值 $ 6.68M$ 6.68M $ 6.68M 成交量（24H） $ 561.99K$ 561.99K $ 561.99K 完全稀釋市值 $ 7.19M$ 7.19M $ 7.19M 流通量 19.93M 19.93M 19.93M 總供應量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Badger 的目前市值為 $ 6.68M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 561.99K。BADGER 的流通量為 19.93M，總供應量是 21000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.19M。