Awoo 今日價格

Awoo (AWOO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.16%。目前 AWOO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AWOO。

Awoo 目前市值在 $ 38,545 排名第 #-，流通供應量為 499.99M AWOO。過去 24 小時內，AWOO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AWOO 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -0.47%。過去一天，總交易量達到 --。

Awoo（AWOO）市場資訊

市值 $ 38.55K$ 38.55K $ 38.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 38.55K$ 38.55K $ 38.55K 流通量 499.99M 499.99M 499.99M 總供應量 499,989,973.55639553 499,989,973.55639553 499,989,973.55639553

Awoo 的目前市值為 $ 38.55K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AWOO 的流通量為 499.99M，總供應量是 499989973.55639553，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 38.55K。