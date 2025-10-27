Avo（AVO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01312878 $ 0.01312878 $ 0.01312878 24H最低價 $ 0.01544618 $ 0.01544618 $ 0.01544618 24H最高價 24H最低價 $ 0.01312878$ 0.01312878 $ 0.01312878 24H最高價 $ 0.01544618$ 0.01544618 $ 0.01544618 歷史最高 $ 0.02710749$ 0.02710749 $ 0.02710749 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.80% 漲跌幅（1D） +14.63% 漲跌幅（7D） +0.71% 漲跌幅（7D） +0.71%

Avo（AVO）目前實時價格為 $0.01505332。過去 24 小時內，AVO 的交易價格在 $ 0.01312878 至 $ 0.01544618 之間波動，市場活躍度顯著。AVO 的歷史最高價為 $ 0.02710749，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，AVO 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.80%，過去 24 小時內變動為 +14.63%，過去 7 天內累計變動為 +0.71%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Avo（AVO）市場資訊

市值 $ 15.09M$ 15.09M $ 15.09M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 15.09M$ 15.09M $ 15.09M 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 總供應量 999,969,427.965676 999,969,427.965676 999,969,427.965676

Avo 的目前市值為 $ 15.09M, 它過去 24 小時的交易量為 --。AVO 的流通量為 999.97M，總供應量是 999969427.965676，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.09M。