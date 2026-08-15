Attention Token 今日價格

Attention Token (ATTN) 今日實時價格為 $ 0.00111407，過去 24 小時內變化了 0.04%。目前 ATTN 兌 USD 的匯率為 $ 0.00111407 每 ATTN。

Attention Token 目前市值在 $ 566,368 排名第 #-，流通供應量為 508.39M ATTN。過去 24 小時內，ATTN 的交易價格在 $ 0.00111373（低點）和 $ 0.00112243（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02018926，而歷史最低價為 $ 0.00107225。

短期表現方面，ATTN 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -4.96%。過去一天，總交易量達到 $ 97.62。

Attention Token（ATTN）市場資訊

市值 $ 566.37K$ 566.37K $ 566.37K 成交量（24H） $ 97.62$ 97.62 $ 97.62 完全稀釋市值 $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M 流通量 508.39M 508.39M 508.39M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Attention Token 的目前市值為 $ 566.37K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 97.62。ATTN 的流通量為 508.39M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.11M。