Argonot 今日價格

Argonot (ARGNOT) 今日實時價格為 $ 4.31，過去 24 小時內變化了 28.21%。目前 ARGNOT 兌 USD 的匯率為 $ 4.31 每 ARGNOT。

Argonot 目前市值在 $ 364,122 排名第 #-，流通供應量為 84.44K ARGNOT。過去 24 小時內，ARGNOT 的交易價格在 $ 3.75（低點）和 $ 6.07（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 16.43，而歷史最低價為 $ 2.49。

短期表現方面，ARGNOT 在過去一小時內波動了 +4.17%，過去7 天內波動了 -32.85%。過去一天，總交易量達到 $ 24.64K。

Argonot（ARGNOT）市場資訊

市值 $ 364.12K$ 364.12K $ 364.12K 成交量（24H） $ 24.64K$ 24.64K $ 24.64K 完全稀釋市值 $ 364.12K$ 364.12K $ 364.12K 流通量 84.44K 84.44K 84.44K 總供應量 84,442.96408173908 84,442.96408173908 84,442.96408173908

Argonot 的目前市值為 $ 364.12K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 24.64K。ARGNOT 的流通量為 84.44K，總供應量是 84442.96408173908，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 364.12K。