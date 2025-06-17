Archethic 圖標

Archethic 價格 (UCO)

USD

Archethic (UCO) 實時價格圖表

$0.00014186
$0.00014186$0.00014186
-4.90%(1D)

今天 Archethic (UCO) 的價格

今天 Archethic (UCO) 的實時價格爲 0.00014186 USD。目前其市值爲 $ 58.95K USD。UCO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Archethic 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Archethic 當天價格變化爲 -4.98%
- 其循環供應量爲 415.55M USD

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Archethic (UCO) 價格表現 USD

今天內，Archethic 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Archethic 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000923876
在過去60天內，Archethic 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000675907
在過去90天內，Archethic 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.005051335463600287

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-4.98%
30天$ -0.0000923876-65.12%
60天$ -0.0000675907-47.64%
90天$ -0.005051335463600287-97.26%

Archethic (UCO) 價格分析

Archethic 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00014182
$ 0.00014182$ 0.00014182

$ 0.00015133
$ 0.00015133$ 0.00015133

$ 0.401399
$ 0.401399$ 0.401399

0.00%

-4.98%

-27.94%

Archethic (UCO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 58.95K
$ 58.95K$ 58.95K

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415.55M
415.55M 415.55M

什麼是Archethic (UCO)

ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet. Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energy-efficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus :  ""ARCH"". ArchEthic smart-contracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, time-triggers, editable content & interpreted language. Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ;  ArchEthic offers an inclusive and interoperable ecosystem for all blockchains. In order to achieve long-term vision of an autonomous network in the hands of the world population, we developed a biometric device respecting personal data privacy (GDPR compliant). Making the blockchain world accessible with the tip of a finger.

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Archethic (UCO) 資源

白皮書
官網

Archethic（UCO）代幣經濟

了解 Archethic（UCO）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 UCO 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Archethic (UCO) 的其他問題

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UCO 兌換爲當地貨幣

1 UCO 兌換 VND
3.7330459
1 UCO 兌換 AUD
A$0.0002170458
1 UCO 兌換 GBP
0.0001035578
1 UCO 兌換 EUR
0.0001219996
1 UCO 兌換 USD
$0.00014186
1 UCO 兌換 MYR
RM0.0006014864
1 UCO 兌換 TRY
0.0055864468
1 UCO 兌換 JPY
¥0.0205611884
1 UCO 兌換 RUB
0.011164382
1 UCO 兌換 INR
0.0122439366
1 UCO 兌換 IDR
Rp2.3255733984
1 UCO 兌換 KRW
0.1943283396
1 UCO 兌換 PHP
0.008064741
1 UCO 兌換 EGP
￡E.0.0071100232
1 UCO 兌換 BRL
R$0.0007759742
1 UCO 兌換 CAD
C$0.000191511
1 UCO 兌換 BDT
0.0173409664
1 UCO 兌換 NGN
0.2192573974
1 UCO 兌換 UAH
0.0058914458
1 UCO 兌換 VES
Bs0.01446972
1 UCO 兌換 PKR
Rs0.040174752
1 UCO 兌換 KZT
0.072710343
1 UCO 兌換 THB
฿0.0046161244
1 UCO 兌換 TWD
NT$0.0041948002
1 UCO 兌換 AED
د.إ0.0005206262
1 UCO 兌換 CHF
Fr0.0001149066
1 UCO 兌換 HKD
HK$0.0011121824
1 UCO 兌換 MAD
.د.م0.001290926
1 UCO 兌換 MXN
$0.0026854098