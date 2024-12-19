Arbius 圖標

Arbius 價格 (AIUS)

USD

Arbius (AIUS) 實時價格圖表

$79.97
$79.97$79.97
-8.80%(1D)

今天 Arbius (AIUS) 的價格

今天 Arbius (AIUS) 的實時價格爲 79.94 USD。目前其市值爲 $ 16.52M USD。AIUS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Arbius 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 431.61K USD
- Arbius 當天價格變化爲 -8.90%
- 其循環供應量爲 206.54K USD

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Arbius (AIUS) 價格表現 USD

今天內，Arbius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -7.81921379953732
在過去30天內，Arbius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +127.9087884060
在過去60天內，Arbius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +60.7423450480
在過去90天內，Arbius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +48.378249124996883

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -7.81921379953732-8.90%
30天$ +127.9087884060+160.01%
60天$ +60.7423450480+75.98%
90天$ +48.378249124996883+153.28%

Arbius (AIUS) 價格分析

Arbius 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 76.07
$ 76.07$ 76.07

$ 90.2
$ 90.2$ 90.2

$ 1,086.22
$ 1,086.22$ 1,086.22

+2.11%

-8.90%

-36.46%

Arbius (AIUS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 16.52M
$ 16.52M$ 16.52M

$ 431.61K
$ 431.61K$ 431.61K

206.54K
206.54K 206.54K

什麼是Arbius (AIUS)

Arbius is a decentralized network for machine learning and a token with a fixed supply like Bitcoin. New coins are generated with GPU power by participating in the network. There is no central authority to create new coins. Arbius is fully open-source. Holders vote on-chain for protocol upgrades. Models operate as DAOS with custom rules for distribution and rewards, providing a way for model creators to earn income.

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Arbius (AIUS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Arbius (AIUS) 的其他問題

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AIUS 兌換爲當地貨幣

1 AIUS 兌換 AUD
A$127.904
1 AIUS 兌換 GBP
63.1526
1 AIUS 兌換 EUR
76.7424
1 AIUS 兌換 USD
$79.94
1 AIUS 兌換 MYR
RM359.73
1 AIUS 兌換 TRY
2,803.4958
1 AIUS 兌換 JPY
¥12,551.3794
1 AIUS 兌換 RUB
8,292.9756
1 AIUS 兌換 INR
6,801.2952
1 AIUS 兌換 IDR
Rp1,310,491.5936
1 AIUS 兌換 PHP
4,718.8582
1 AIUS 兌換 EGP
￡E.4,068.946
1 AIUS 兌換 BRL
R$504.4214
1 AIUS 兌換 CAD
C$114.3142
1 AIUS 兌換 BDT
9,552.83
1 AIUS 兌換 NGN
124,322.688
1 AIUS 兌換 UAH
3,355.0818
1 AIUS 兌換 VES
Bs3,997
1 AIUS 兌換 PKR
Rs22,242.5056
1 AIUS 兌換 KZT
41,787.0362
1 AIUS 兌換 THB
฿2,757.93
1 AIUS 兌換 TWD
NT$2,607.6428
1 AIUS 兌換 CHF
Fr71.1466
1 AIUS 兌換 HKD
HK$621.1338
1 AIUS 兌換 MAD
.د.م797.8012