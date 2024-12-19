Arbius 價格 (AIUS)
今天 Arbius (AIUS) 的實時價格爲 79.94 USD。目前其市值爲 $ 16.52M USD。AIUS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Arbius 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 431.61K USD
- Arbius 當天價格變化爲 -8.90%
- 其循環供應量爲 206.54K USD
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今天內，Arbius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -7.81921379953732。
在過去30天內，Arbius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +127.9087884060。
在過去60天內，Arbius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +60.7423450480。
在過去90天內，Arbius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +48.378249124996883。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -7.81921379953732
|-8.90%
|30天
|$ +127.9087884060
|+160.01%
|60天
|$ +60.7423450480
|+75.98%
|90天
|$ +48.378249124996883
|+153.28%
Arbius 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+2.11%
-8.90%
-36.46%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Arbius is a decentralized network for machine learning and a token with a fixed supply like Bitcoin. New coins are generated with GPU power by participating in the network. There is no central authority to create new coins. Arbius is fully open-source. Holders vote on-chain for protocol upgrades. Models operate as DAOS with custom rules for distribution and rewards, providing a way for model creators to earn income.
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|1 AIUS 兌換 AUD
A$127.904
|1 AIUS 兌換 GBP
￡63.1526
|1 AIUS 兌換 EUR
€76.7424
|1 AIUS 兌換 USD
$79.94
|1 AIUS 兌換 MYR
RM359.73
|1 AIUS 兌換 TRY
₺2,803.4958
|1 AIUS 兌換 JPY
¥12,551.3794
|1 AIUS 兌換 RUB
₽8,292.9756
|1 AIUS 兌換 INR
₹6,801.2952
|1 AIUS 兌換 IDR
Rp1,310,491.5936
|1 AIUS 兌換 PHP
₱4,718.8582
|1 AIUS 兌換 EGP
￡E.4,068.946
|1 AIUS 兌換 BRL
R$504.4214
|1 AIUS 兌換 CAD
C$114.3142
|1 AIUS 兌換 BDT
৳9,552.83
|1 AIUS 兌換 NGN
₦124,322.688
|1 AIUS 兌換 UAH
₴3,355.0818
|1 AIUS 兌換 VES
Bs3,997
|1 AIUS 兌換 PKR
Rs22,242.5056
|1 AIUS 兌換 KZT
₸41,787.0362
|1 AIUS 兌換 THB
฿2,757.93
|1 AIUS 兌換 TWD
NT$2,607.6428
|1 AIUS 兌換 CHF
Fr71.1466
|1 AIUS 兌換 HKD
HK$621.1338
|1 AIUS 兌換 MAD
.د.م797.8012