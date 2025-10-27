AQC（AQC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00116068 24H最高價 $ 0.00132961 歷史最高 $ 0.00185075 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.88% 漲跌幅（1D） -3.37% 漲跌幅（7D） +3.74%

AQC（AQC）目前實時價格為 $0.00122074。過去 24 小時內，AQC 的交易價格在 $ 0.00116068 至 $ 0.00132961 之間波動，市場活躍度顯著。AQC 的歷史最高價為 $ 0.00185075，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，AQC 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.88%，過去 24 小時內變動為 -3.37%，過去 7 天內累計變動為 +3.74%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

AQC（AQC）市場資訊

市值 $ 1.16M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.20M 流通量 950.23M 總供應量 984,506,942.442517

AQC 的目前市值為 $ 1.16M, 它過去 24 小時的交易量為 --。AQC 的流通量為 950.23M，總供應量是 984506942.442517，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.20M。