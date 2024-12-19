Antitoken 價格 (ANTI)
今天 Antitoken (ANTI) 的實時價格爲 0.00152113 USD。目前其市值爲 $ 1.54M USD。ANTI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Antitoken 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 239.22K USD
- Antitoken 當天價格變化爲 -23.52%
- 其循環供應量爲 999.97M USD
在獲取 MEXC 上從 ANTI兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 ANTI 價格信息的首選平臺。
今天內，Antitoken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000467917205057596。
在過去30天內，Antitoken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Antitoken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Antitoken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000467917205057596
|-23.52%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Antitoken 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.01%
-23.52%
-33.81%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$ANTI and $PRO are an experimental token duo exploring quantum-like tokenomics on Solana. These tokens act like a quantum duo, where holding both is more rewarding than just one. When $ANTI and $PRO are put into the ‘Catalyst’ contract, they interact and the contract outputs two different tokens, $X and $Y. These tokens are emitted depending on the relationship between the amounts of $ANTI and $PRO being deposited. The output varies based on their balance. If you decide to reverse the process, you can deposit the resulting $X and $Y back into the Catalyst. The system uses inverse functions to break them back into their original components: $ANTI and $PRO.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 ANTI 兌換 AUD
A$0.002433808
|1 ANTI 兌換 GBP
￡0.0012016927
|1 ANTI 兌換 EUR
€0.0014602848
|1 ANTI 兌換 USD
$0.00152113
|1 ANTI 兌換 MYR
RM0.006845085
|1 ANTI 兌換 TRY
₺0.0533460291
|1 ANTI 兌換 JPY
¥0.2388326213
|1 ANTI 兌換 RUB
₽0.1578020262
|1 ANTI 兌換 INR
₹0.1294177404
|1 ANTI 兌換 IDR
Rp24.9365533872
|1 ANTI 兌換 PHP
₱0.0897923039
|1 ANTI 兌換 EGP
￡E.0.077425517
|1 ANTI 兌換 BRL
R$0.0095983303
|1 ANTI 兌換 CAD
C$0.0021752159
|1 ANTI 兌換 BDT
৳0.181775035
|1 ANTI 兌換 NGN
₦2.365661376
|1 ANTI 兌換 UAH
₴0.0638418261
|1 ANTI 兌換 VES
Bs0.0760565
|1 ANTI 兌換 PKR
Rs0.4232392112
|1 ANTI 兌換 KZT
₸0.7951402849
|1 ANTI 兌換 THB
฿0.052478985
|1 ANTI 兌換 TWD
NT$0.0496192606
|1 ANTI 兌換 CHF
Fr0.0013538057
|1 ANTI 兌換 HKD
HK$0.0118191801
|1 ANTI 兌換 MAD
.د.م0.0151808774