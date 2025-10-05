ANGL TOKEN 價格 (ANGL)
-0.67%
+0.22%
-2.44%
-2.44%
ANGL TOKEN（ANGL）目前實時價格為 $0.00339595。過去 24 小時內，ANGL 的交易價格在 $ 0.00332667 至 $ 0.0038147 之間波動，市場活躍度顯著。ANGL 的歷史最高價為 $ 0.01037575，歷史最低價為 $ 0。
從短期表現來看，ANGL 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.67%，過去 24 小時內變動為 +0.22%，過去 7 天內累計變動為 -2.44%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。
ANGL TOKEN 的目前市值為 $ 730.66K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ANGL 的流通量為 215.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.40M。
今天內，ANGL TOKEN 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去30天內，ANGL TOKEN 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0001816347。
在過去60天內，ANGL TOKEN 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0007513033。
在過去90天內，ANGL TOKEN 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.003583472971955364。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.22%
|30天
|$ -0.0001816347
|-5.34%
|60天
|$ -0.0007513033
|-22.12%
|90天
|$ -0.003583472971955364
|-51.34%
$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|10-04 13:39:16
|鏈上數據
美國 Ethereum 現貨 ETF 昨日淨流入 2.335 億美元
|10-04 11:26:38
|行業動態
USDC 發行量超過 750 億，市場份額達到 24.9%
|10-03 10:20:00
|行業動態
加密貨幣總市值回升至 4.2 兆美元以上，24 小時內增加了 2.3%
|10-03 05:17:00
|行業動態
Bitcoin 自 8 月中旬以來首次突破 $120,000 大關
|10-01 14:11:00
|行業動態
昨日，美國 Ethereum 現貨 ETF 淨流入達到了 1.275 億美元，而 Bitcoin 現貨 ETF 則錄得淨流入 4.3 億美元
|09-30 18:14:00
|行業動態
當前主流 CEX 和 DEX 資金費率顯示市場處於中性狀態，略帶看跌偏向
