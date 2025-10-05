ANGL TOKEN（ANGL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00332667 $ 0.00332667 $ 0.00332667 24H最低價 $ 0.0038147 $ 0.0038147 $ 0.0038147 24H最高價 24H最低價 $ 0.00332667$ 0.00332667 $ 0.00332667 24H最高價 $ 0.0038147$ 0.0038147 $ 0.0038147 歷史最高 $ 0.01037575$ 0.01037575 $ 0.01037575 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.67% 漲跌幅（1D） +0.22% 漲跌幅（7D） -2.44% 漲跌幅（7D） -2.44%

ANGL TOKEN（ANGL）目前實時價格為 $0.00339595。過去 24 小時內，ANGL 的交易價格在 $ 0.00332667 至 $ 0.0038147 之間波動，市場活躍度顯著。ANGL 的歷史最高價為 $ 0.01037575，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，ANGL 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.67%，過去 24 小時內變動為 +0.22%，過去 7 天內累計變動為 -2.44%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ANGL TOKEN（ANGL）市場資訊

市值 $ 730.66K$ 730.66K $ 730.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M 流通量 215.00M 215.00M 215.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ANGL TOKEN 的目前市值為 $ 730.66K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ANGL 的流通量為 215.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.40M。