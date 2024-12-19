Ampleforth 價格 (AMPL)
今天 Ampleforth (AMPL) 的實時價格爲 1.2 USD。目前其市值爲 $ 228.14M USD。AMPL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ampleforth 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.71M USD
- Ampleforth 當天價格變化爲 +5.35%
- 其循環供應量爲 190.75M USD
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今天內，Ampleforth 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.060755。
在過去30天內，Ampleforth 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0390912000。
在過去60天內，Ampleforth 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1266290400。
在過去90天內，Ampleforth 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0423682993236527。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.060755
|+5.35%
|30天
|$ +0.0390912000
|+3.26%
|60天
|$ -0.1266290400
|-10.55%
|90天
|$ -0.0423682993236527
|-3.41%
Ampleforth 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.31%
+5.35%
-8.41%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Ampleforth is a digital-asset-protocol for smart commodity-money. The smart commodity money with a unique elastic supply protocol. AMPL supply expands and contracts in response to it’s price deviating from a 1 USD target. Deviations result in a supply change of AMPLs once every 24 hours, increasing or decreasing the number of tokens in each holder’s wallet pro-rata. Ampleforth is the only asset in the world with this elastic supply property, and therefore has counter-cyclical trading pressure and is uncorrelated with other digital assets such as Bitcoin.
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|1 AMPL 兌換 AUD
A$1.92
|1 AMPL 兌換 GBP
￡0.948
|1 AMPL 兌換 EUR
€1.152
|1 AMPL 兌換 USD
$1.2
|1 AMPL 兌換 MYR
RM5.4
|1 AMPL 兌換 TRY
₺42.084
|1 AMPL 兌換 JPY
¥188.376
|1 AMPL 兌換 RUB
₽124.056
|1 AMPL 兌換 INR
₹102.096
|1 AMPL 兌換 IDR
Rp19,672.128
|1 AMPL 兌換 PHP
₱70.836
|1 AMPL 兌換 EGP
￡E.61.08
|1 AMPL 兌換 BRL
R$7.572
|1 AMPL 兌換 CAD
C$1.716
|1 AMPL 兌換 BDT
৳143.4
|1 AMPL 兌換 NGN
₦1,866.24
|1 AMPL 兌換 UAH
₴50.364
|1 AMPL 兌換 VES
Bs60
|1 AMPL 兌換 PKR
Rs333.888
|1 AMPL 兌換 KZT
₸627.276
|1 AMPL 兌換 THB
฿41.4
|1 AMPL 兌換 TWD
NT$39.144
|1 AMPL 兌換 CHF
Fr1.068
|1 AMPL 兌換 HKD
HK$9.324
|1 AMPL 兌換 MAD
.د.م11.976